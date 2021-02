Jordi Évole presenta 'Lo de Évole' y analiza el éxito de 'Eso que tú me das': las claves del documental sobre Pau Donés

Jordi Évole visita 'El Hormiguero ' para presentar la nueva temporada de 'Lo de Évole ' en donde contará con invitados como Anzar , Ibai Llanos o Eufemiano Fuentes . Lo hace tras el éxito que ha supuesto en televisión el estreno en laSexta de su documental ' Eso que tú me das ', en donde se incluye la última entrevista de Pau Donés .

Jordi Évole en un momento del documental 'Eso que tu me das' con Pau Donés / laSexta

Jordi Évole, uno de los periodistas más famosos del panorama español, visita de nuevo el plató de 'El Hormiguero'. Lo hace para presentar la nueva temporada de 'Lo de Évole'. Programa de éxito de laSexta en donde entrevista a diversas personalidades de interés público en España.

La nueva temporada de 'Lo de Évole' llega poco después del estreno en televisión de su documental 'Eso que tú me das'. Reportaje de éxito en taquilla, al conseguir - durante su estreno - ser el documental más visto en los últimos diez años en cines en España y en televisión alcanzar los más de tres millones de espectadores de media.

'ESO QUE TU ME DAS' ES UN ÉXITO EN TV

Y es que 'Eso que tú me das' es uno de los mejores trabajos que ha hecho el periodista hasta la fecha. El documental analiza de una forma íntima y profunda lo que supone para las personas la vida y la muerte.

Lo hace contando con uno de los relatos más duros y difíciles de asimilar de la televisión de los últimos años: la última entrevista que concedió Pau Donés quince días antes de fallecer como consecuencia de un cáncer.

Eso que tu me das / Eso que tu me das

Una entrevista en la que analizan en una conversación de dos amigos que saben que se van a despedir para siempre, lo que supone la vida y la muerte en las personas.

Lo hacen exponiendo los momentos más duros y felices de la vida de Pau Donés, como la relación con su hija. Siendo él plenamente consciente de que le quedan pocos días de vida en el mundo.

Situación que hace que la entrevista acabe convirtiéndose en un relato del que aprender a saber valorar nuestro día a día, al mismo tiempo que consigue una enfermedad como el cáncer.

Todo gracias a la unión de una amistad que surgió muchos años atrás entre el cantante de Jarabe de Palo y el periodista, a raíz de uno de los primeros trabajos por los que fue conocido Jordi Évole.

LA AMISTAD DE JORDI ÉVOLE Y PAU DONÉS

Los artistas se conocieron en el programa de Andreu Buenafuente de TV3 'Una Altra Cosa'. Un espacio emitido entre el 2002 y el 2004, en el que el Jordi Évole interpretaba a un crítico y espontáneo sentado entre el público llamado 'el Follonero', que espetaba contra los invitados del programa con cualquier ocurrencia.

Uno de esos invitados fue Pau Doné,s que acudió al programa a presentar su nuevo disco junto con Jarabe de Palo. Allí, Jordi Évole le acusó de siempre escribir la misma música, recomendando al grupo que debería cambiarse el nombre a "Jarabe del mismo palo".

Poco tiempo después, formaron una amistad que han mantenido hasta el fallecimiento del cantante el pasado mes de junio a causa de una recaída en su cáncer.

Jordi Évole estrena en el festival de Málaga 'Eso que tú me das', el documental sobre Pau Donés / Festival de Málaga

Por ese motivo, 'Eso que tú me das' consigue hablar de un tema tan delicado como la muerte, desde un punto de vista que "no duele". Porque no deja de ser la conversación de dos amigos que disfrutan del poco tiempo que les queda juntos en el mundo, valorando lo bueno que tiene la vida.

JORDI ÉVOLE ANALIZA EL ÉXITO DE 'ESO QUE TÚ ME DAS'

El éxito de 'Eso que tú me das' - título en honor a la canción de Jarabe de Palo – ha sido una de las mayores alegrías del periodista en los últimos años de su carrera. Según comentaba él en una entrevista, el documental se hizo con "pocas pretensiones". Fue grabado después de los meses de cuarentena por el coronavirus en España, "con la mitad del equipo desperdigado", explicaba.

Así ha sido el documental 'Eso que tu me das' de Pau Donés y Jordi Évole en laSexta / Jarabe de Palo- YouTube | Misteriosamente hoy

"Lo grabamos al acabar la cuarentena y tuvo un punto de celebración. Salimos, respiramos, subimos a la montaña y nos encontramos a alguien como Pau que, teniendo la muerte a la vuelta de la esquina, nos regaló un canto a la vida", explicaba Jordi Évole.

Meses después se convertía en el documental más visto en el cine de los últimos diez años y para él, su éxito era la mejor despedida para uno de los íconos de la música en España.

LOS INICIOS DE JORDI ÉVOLE EN TELEVISIÓN

'Eso que tú me das' se une así a una larga lista de éxitos y méritos profesionales de Jordi Évole desde sus inicios en televisión. Sin embargo, su vida no comenzó realizando periodismo de investigación, sino creando un contenido más enfocado a la sátira y a el humor.

Su primer papel relevante en televisión fue el programa en donde conoció y trabó amistad con Pau Donés, el show de Buenafuente de 'Una Altra Cosa'. Poco a poco, Jordi Évole se fue haciendo con su público hasta que ideó su primer programa de éxito 'Salvados'. En donde comenzó a analizar – siempre desde el humor y la crítica – distintos aspectos de interés político y social de la realidad española.

Sin embargo, al poco tiempo y tras la emisión de programas de éxito como 'Salvados por la Iglesia' o 'Salvados por la Eurocopa', Jordi Évole empezó a centrarse más en el periodismo de investigación y menos en la comedia.

Fue ahí cuando empezó a desarrollar entrevistas más serias hasta llegar a convertirse en uno de los periodistas más famosos de España, con relevancia mediática, por haber entrevistado a líderes políticos internacionales como el papa Francisco, el presidente de Bolivia, Evo Morales o Nicolás Maduro.

NUEVA TEMPORADA DE LO DE ÉVOLE CON IBAI LLANOS, AZNAR Y MUCHOS MÁS

Ahora, con su nuevo formato de entrevistas para 'Lo de Évole' - tras abandonar 'Salvados' y dejarlo en manos del periodista de laSexta Fernando González, también conocido como Gonzo – vuelve a traer a personajes de relevancia social a la televisión en España.

En la pasada temporada, pudimos conocer de una forma mucho más íntima a personales que iban desde políticos como Oriol Junqueras hasta futbolistas de éxito y fama internacional como el delantero de Barcelona, Lionel Messi.

Ahora, en esta nueva temporada que se estrena el domingo 28 de febrero, Jordi Évole nos traerá a personajes que pocas veces se muestran en televisión y que contarán lo que nunca contaron.

El primero de ellos será el expresidente del Gobierno, José María Aznar pero el programa también contará con nuevas caras en España como la del youtuber y streamer Ibai Llanos, el famoso médico deportivo Eufemiano Fuentes, el padre de Nadia, entre muchos otros que aún están por revelar.

