Jarabe de Palo anuncia videoclip para 'Misteriosamente hoy', la despedida póstuma de Pau Donés

El fallecimiento de Pau Donés el pasado 9 de junio ha sido sin duda una de las peores noticias que ha sufrido el mundo de la música este 2020.

Precisamente debido al estado de salud del cantante, el lanzamiento de Tragas o Escupes, el último álbum de Jarabe de Palo, se adelantó al mes de mayo cuando estaba previsto para septiembre.

El primer adelanto de este trabajo fue 'Vuelvo', seguido de 'Eso que tú me das', para el que Pau grabó un videoclip acompañado de su banda. Una elección que no fue nada casual ya que se trataba de una canción en la que el artista agradecía el cariño y el apoyo que recibido, en especial el de su hija Sara.

'Eso que tú me das' es un tema con un sincero mensaje para todos aquellos que "con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi".

LA DESPEDIDA PÓSTUMA DE PAU DONÉS

.

Justo 6 meses después de la muerte de Pau Donés, las redes sociales de Jarabe de Palo vuelven a activarse para anunciar un nuevo single de Tragas o Escupes, 'Misteriosamente hoy', cuyo videoclip se estrenará este viernes 11 de diciembre.

La elección de 'Misteriosamente hoy' como nuevo sencillo del álbum tampoco es casual, ya que se trata de un tema que transmite calma y paz, como si el propio Pau nos cantase desde el lugar donde descansa.

"Misteriosamente hoy todo está en calma. Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos. Me entretengo viendo amanecer", rezan algunos de los versos de esta canción.

'TRAGAS O ESCUPES', UNA ODA AL 'CARPE DIEM'

.

"Si hay que esperar a los caprichos del coronavirus lo tienes claro. Pau, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", le dijo un buen amigo a Pau Donés cuando le enseñó todos los temas que había estado grabando en su casita en Santa Mónica (California), cuando decidió alejarse del "show business" pero nunca de escribir canciones.

Y así nació Tragas o Escupes. Casi de forma inesperada, en un arranque por vivir el presente porque el mañana, como bien nos ha demostrado este 2020, es incierto.

15 canciones que nos transportan a la esencia de Jarabe de Palo: "Un disco en positivo, luminoso, fresco, que transmitiera buena onda", como nos lo presentaba el propio Pau.

LETRA DE 'MISTERIOSAMENTE HOY', DE JARABE DE PALO

Misteriosamente hoy

No echo de menos

Misteriosamente hoy

A nadie espero

Misteriosamente hoy

Todo está en calma

Misteriosamente hoy

Nada me falta

No tengo problemas por resolver

Ni dudas ni espejismos

Me entretengo viendo amanecer

Misteriosamente hoy

No siento culpa

Sorprendentemente hoy

Nada me asusta

Milagrosamente hoy

La vida ya no me pesa

Increíblemente

La vida vale la pena

Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien

No tengo conflictos que resolver

Ni dudas ni espejismos

Me contento viendo amanecer

Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien