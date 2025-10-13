Alejandro Sanz arrasa en Ciudad de México junto a David Bisbal, Vanesa Martín y Mafalda Cardenal

Alejandro Sanz sigue arrasando con su gira ¿Y ahora qué? El cantante madrileño llegó este fin de semana a Ciudad de México, donde se acompañó de artistas y amigos en los dos conciertos celebrados en el Auditorio Nacional.

"Estas dos noches han sido una verdadera fiesta de quien sabe que la música también se vive, se respira, te golpea y te abraza. México voy a celebrarte toda mi vida", apuntó en redes al compartir una galería de fotos y vídeos de los shows del 9 y 10 de octubre.

Alejandro Sanz posa junto a David Bisbal y Vanesa Martín en la primera imagen de la galería, en la que también recoge momentos junto a HaAsh, Mafalda Cardenal o Carín León, entre otros.

Alejandro Sanz y David Bisbal cantan 'Mi soledad y yo'

"¡Qué pedazos de regalos te da la vida! Hay momentos en el escenario en los que disfrutas tanto, que te sientes tan cómodo cantando, que se te olvida por completo dónde estás y solo sabes con quien estás", apuntó David Bisbal al compartir una serie de fotos junto a Sanz y un vídeo de su actuación.

Alejandro Sanz y David Bisbal se subieron al escenario para interpretar juntos Mi soledad y yo, del disco 3 de 1995. Sin duda, uno de los momentos más especiales del paso de Alejandro Sanz por CDMX.

"Qué momentos tan espectaculares. Cuántas risas con Alejandro Sanz, que además son acumulativas de todas las que hemos vivido en estos años", añadió el artista, que celebró también haber coincidido con Carín León, Paty Cantú y Vanesa Martín.

Alejandro Sanz y Vanesa Martín cantan 'Deja que te bese'

Vanesa Martín también se unió a la fiesta para cantar Deja que te bese, la canción que Sanz grabó con Marc Anthony en 2016.

"Tengo mucha suerte, después de un largo y fructífero día de promo me fui a ver el concierto de mi querido Alejandro Sanz, y ahí en su locura, me sacó del público y a cantar😂😂😂.. sin in-ears pero con complicidad de sobra, porque los que somos de improvisar vamos con el acelerador pisado siempre y ahí subí a celebrar su prime. Pletórico y rodeado de amor del bueno, amo México y lo amamos todos. Te quiero❤️", escribió la cantante, que aterrizó en Latinoamérica tras arrasar el 4 de octubre el Movistar Arena del Madrid.

La cantante, que ha interpretado en más ocasiones esta canción con Alejandro Sanz, coincidió con David Bisbal y celebró los momentos de "risas, inspiración y alegrías" vividos junto al de Almería. "A más comparto ratos contigo más puro te siento y más te quieroooo", señaló.

Alejando Sanz y Mafalda Cardenal, 'A la primera persona'

El concierto de Alejandro Sanz en Ciudad de México fue un sueño cumplido para Mafalda Cardenal, que puto cantar junto a su "ídolo de siempre" la canción A la primera persona.

"Con cinco años cantaba Alejandro Sanz en el coche de camino al cole y con 24 he cantado con el en el Auditorio Nacional!!!", señaló en Instagram. "Alejandro Sanz, me llevo estas dos noches en el corazón para siempre!!!!! los sueños se cumplen, GRACIAS😭".

Carín León, Paty Cantú y más

A la fiesta de Alejandro Sanz se sumó también Carín León, con quien cantó El vino de tu boca, uno de sus últimos éxitos.

La cantante y compositora Paty Cantú interpretó ¿Y si fuera ella? con el madrileño.

Y HaAsh celebró su actuación —cantó Hoy no estoy bien— con un bonito post en Instagram. "En nuestra vida siempre hemos sido inmensamente afortunadas de encontrar a los amigos correctos, aquellos que nos abrazan y nos hacen sentir que su alma es nuestra casa💗✨ Gracias @alejandrosanz por tu cariño y tu generosidad, gracias siempre por compartir tu escenario y tu arte con nosotras. Te amamos ❤️", señalaron Ashley Grace y Hanna Nicole.

A la lista de artistas invitados se sumaron también Mau & Ricky, que interpretaron Mi Marciana con el madrileño.

¡Dos noches inolvidables y llenas de momentazos!