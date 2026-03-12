Entradas concierto Kanye West Madrid: a qué hora empieza la venta general y dónde comprarlas

Kanye West en un concierto en 2016 | Getty Images

Madrid fue la única ciudad española seleccionada para formar parte de la gira mundial del rapero Kanye West, ahora conocido como Ye. El artista conquistará el estadio Metropolitano el 30 de julio, con un gran concierto único en España.

Después de dar la sorpresa con el anuncio de este show, tan solo aquellos que se registraron en la página oficial del show —yemadrid.com— pudieron acceder a la venta privada de este 10 de marzo.

Sin embargo, ese mismo día, la cuenta oficial de Instagram del concierto anunció la esperada venta general: el jueves 12 de marzo a partir de las 10:00 horas.

No obstante, esta venta es bastante limitada, pues únicamente quedan a la venta unas 10.000 entradas, un 15 % del aforo total.

Por lo tanto, si quieres ver al intérprete de I Wonder en directo en nuestro país, aprovecha esta última oportunidad y hazte con tu entrada.

Cómo acceder a la venta general para ver a Kanye West

A la venta privada se accedió a través de un enlace personal adquirido bajo registro previo. Por su parte, la venta general estará disponible en este enlace público.

Precios de las entradas

El plano del Metropolitano se divide en colores, y cada uno corresponde a una categoría:

Grada alta nivel 3 - desde 190 euros

Grada alta nivel 2 - desde 225 euros

Grada alta nivel 1 - desde 250 euros

Grada media - desde 275 euros

Grada baja - 295 euros

Grada VIP - desde 400 euros

PMR - 200 euros

A todos ellos hay que sumarles los gastos de gestión.

Tal y como ocurrió en su concierto de Ciudad de México, la pista no está habilitada, pues será usada al completo por Ye, al estilo de los coliseos romanos.

El escenario se situará en la parte central del campo de fútbol para tener una visión 360º del espectáculo.