Entradas para los conciertos de Barry B en Madrid y Barcelona: preventa, venta general y precios

Barry B lanza un dardo a la oportunidad, y lo hace anunciando los dos conciertos más importantes de su carrera en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Movistar Arena de Madrid en 2027. Te contamos todos los detalles sobre cómo adquirir las entradas de los shows:

Barry B da un salto exponencial en su carrera con dos conciertos sin precedentes en su trayectoria: el artista aterrizará en el Movistar Arena y en el Sant Jordi Club en 2027.

Así lo ha anunciado a través de un cortometraje con una estética oscura y con la colaboración del actor Martiño Rivas. En él, apostar por hacer algo en el momento justo es la mejor decisión. Y ese momento llegará para el cantante en 2027, bajo el nombre La fortuna no es azar.

Barry B actuará así en Barcelona el 8 de enero y el 23 de enero en Madrid, después de haber agotado tres conciertos en La Riviera de Madrid y recorrerse este 2026 toda España a través de salas.

Te contamos todo sobre cómo conseguir entradas para estos dos shows:

Preventa y venta de entradas para Barry B

Como es habitual en este tipo de conciertos, para comprar las entradas para los shows de Barry B en 2027 hay dos oportunidades:

La primera de ellas es la preventa exclusiva de este miércoles 11 de febrero a las 12:00 horas. Solo recibirán el acceso a la vente aquellos que se hayan inscrito a través de la suscripción por el formulario de su página web.

La segunda oportunidad es la venta general, que comienza el jueves 12 de febrero a las 12:00 horas.

Precios de las entradas para ver a Barry B

Por el momento ni el artista ni su equipo se ha pronunciado sobre el precio de las entradas de sus conciertos en el Movistar Arena y en el Sant Jordi Club, que podrían ser algo superiores a las entradas de sus conciertos en salas (que ronda entre los 20 y 30 euros).