Bad Bunny imprimió un enorme 64 en la camiseta de inspiración deportiva con la que arrancó su show en el descanso de la Super Bowl.

Lejos de apostar por grandes firmas de Alta Costura, como hizo durante la ceremonia de los Premios Grammy, el cantante puertorriqueño eligió un minimalista diseño de Zara para lucir durante su actuación y, pese a lo discreto del look, su apuesta estilística ha cosechado numerosos comentarios desde la aparición del intérprete de Tití me preguntó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

¿Por qué un 64? es lo que se preguntan muchos de los que han visto la actuación de Bad Bunny que no dudan de que este número, como todos los elementos de su show, esconde un significado (e incluso una reivindicación) detrás.

Por qué una camiseta con un 64 impreso

La camiseta de Bad Bunny con el 64 Ocasio impreso en la espalda | Agencia EFE

Hay varias teorías que intentan explicar por qué la camiseta de Bad Bunny llevaba un enorme 64 impreso en el pecho, en la espalda y en los hombros. Algunas señalan que se trata de un guiño a su madre —en la espalda también llevaba escrito su apellido Ocasio— y otras se refieren a guiños reivindicativos por parte del cantante.

1964 es el año en que nació la madre de Bad Bunny, Lysaurie Ocasio , a quien el intérprete debe parte e su carrera. "Ella creyó en mí como persona, como ser humano. Creyó en mis opiniones, en mis decisiones, en mis gustos, en mis elecciones. Creyó que podía ser una buena persona, ¿sabes?, un tipo inteligente, talentoso", decía durante la rueda de prensa presentación del show de la Super Bowl. "Eso se siente mejor que cualquier otra cosa".

, a quien el intérprete debe parte e su carrera. "Ella creyó en mí como persona, como ser humano. Creyó en mis opiniones, en mis decisiones, en mis gustos, en mis elecciones. Creyó que podía ser una buena persona, ¿sabes?, un tipo inteligente, talentoso", decía durante la rueda de prensa presentación del show de la Super Bowl. "Eso se siente mejor que cualquier otra cosa". Un guiño a su álbum El Último Tour del Mundo de 2020, que fue el primer álbum en español en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros.

de 2020, que fue en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros. La cifra de muertos por el huracán María que dio el Gobierno y que fue ampliamente discutida hasta elevarse a 1427 en una revisión posterior.

La cuarta explicación la recoge la revista, que ha podido saber que, que fue jugador de fútbol americano y que usó este número.

El 'look' completo de Bad Bunny en la Super Bowl

Bad Bunny contó con la colaboración de sus estilistas habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, para la selección de su look en la Supero Bowl 2026.

El cantante apareció en escena con un diseño color crema con pantalones chinos, camisa de cuello y corbata, la ya mencionada camiseta de inspiración deportiva con el 64 impreso y unas zapatillas Adidas, una marca con la que mantiene una estrecha relación. De hecho, Bad Bunny ha participado en la creación de este diseño concreto llamado BadBo 1.0, que sale a la venta este lunes 9 de febrero.

La chaqueta de traje de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 | Getty Images

Tras una primera parte así vestido, Bad Bunny cambió de look al añadir a su atuendo un blazer de doble botonadura color crema también de Zara. Para completar el look, el cantante llevó guantes color crema y un reloj Royal Oak de Audemars Piguet.

La elección de la firma de Arteixo (A Coruña) por parte del puertorriqueño también ha planteado muchas dudas y debate. Se trata de "una de las marcas globales de moda asequible más conocidas del mundo", aseguran en Smoda, donde insisten en que el hecho de no haber aparecido "con una prenda de un diseñador inalcanzable lanza un mensaje a la audiencia".

Por su parte, en Vogue destacan que el cantante siempre ha apostado por vestir "con un toque tan original como personal" y, como dijo él mismo en la edición estadounidense de la revista de moda, le gusta participar en sus expectativas: "No me gusta cuando no siento que me he vestido yo mismo".

Todo ello sin olvidar, que Zara es una firma que habla español y en la gran noche de Bad Bunny en la Super Bowl el español fue el idioma protagonista. No solo a nivel musical, también a nivel estilístico.