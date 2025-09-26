Barry B trae 'INFANCIA MAL CALIBRADA', el EP con el que confirma su madurez creativa

Tras sacudir la escena con su debut CHATO, Barry B llega para dejar huella con INFANCIA MAL CALIBRADA, un EP de 7 canciones que se presenta como un retrato emocional. El artista arandino, quien ha compuesto para artistas como Amaia, asienta su sonido en un trabajo que confirma la madurez creativa y su voluntad de consolidarse como artista. Con este proyecto Barry B traza con claridad sus intenciones de futuro y de seguir arriesgando.

'¿Quieres Autodestruirte Conmigo?', su himno

¿Quieres Autodestruirte Conmigo? expresa el imaginario de este nuevo proyecto Infancia Mal Calibrada. Un proyecto con el que Barry Bcuida la producción con guitarras afiladas y unas letras que convierten las contradicciones vitales en gritos colectivos. Este tema rescata la esencia del BritPop y la lleva a un terreno fresco, ácido y emocional.

Su gira internacional

Con este lanzamiento, Barry B ha anunciado INFANCIA MAL CALIBRADA TOUR, con la que pisará los escenarios de más de 20 ciudades. En esta gira también pondrá rumbo por primera vez a México. Un tour viene impulsado por este esperado EP.

La gira pasará por ciudades como Madrid (con dos Rivieras ya agotadas), Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Murcia, Alicante, Vigo o Ciudad de México, entre otros destinos. Más adelante se anunciarán nuevas fechas y festivales, consolidando a Barry B como uno de los directos más contundentes y explosivos del momento.

Tracklist de 'INFANCIA MAL CALIBRADA'