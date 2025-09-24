Entradas para los conciertos del 'Global Tour KM0' de Pablo Alborán: a qué hora salen a la venta, dónde comprarlas, las fechas y las ciudades

Entradas para los conciertos del 'Global Tour KM0' de Pablo Alborán: a qué hora salen a la venta, dónde comprarlas y las fechas y ciudades | Gtres

No nos cabe duda de que Pablo Alborán viene dispuesto a conquistar los escenarios con su nueva música. Tras arrasar con su 'showcase' en Madrid, donde nos dejó un aperitivo con diversos temas, el malagueño pone la mirada hacia su próxima gira mundial. Un panel de conciertos con el que dará el pistoletazo de salida a su Global Tour KM0 el próximo mes de marzo de 2026. ¿Estás deseando verle en directo? Si es así, no te pierdas la guía para pillar entradas para ver al artista de Solamente Tú sobre el escenario.

A qué hora empieza la venta de entradas

La venta de entradas para los conciertos se activa este miércoles 24 de septiembre. Después de dos días de preventa exclusiva, la taquilla virtual se abre a las 12:00 horas en la página web del artista: https://pabloalboran.es/pages/gira-km0-2026

El consejo, como siempre, es conectarse previamente y hacer cola. Viendo el éxito que tuvo su concierto gratuito en la Puerta de Sol de Madrid, cabe esperar que la demanda sea muy alta.

Las fechas y ciudades de la gira de Pablo Alborán en 2026

Pablo Alborán arranca la gira en Chile y, por ahora, la etapa de 2026 la cierra en A Coruña, aunque no se descarta que añada más fechas para ese año. Apunta los días que ya están cerrados.