Lola índigo confirma su relación con IlloJuan publicando una foto juntos en redes sociales

Los rumores de relación de Lola índigo (33años) e IlloJuan (31) saltaron en verano y ahora la cantante los ha confirmado.

La intérprete de La Reina ha sorprendido a sus seguidores al compartir en redes una foto junto al streammer en su resumen de 2025. Lola Índigo, muy poco dada a compartir detalles de su vida privada, ha subido a su perfil de Instagram una galería de imágenes con "un cachito" de su año y el protagonista de la tercera es IlloJuan, a quien abraza feliz haciendo oficial la relación. Y, por si la imagen no valiese más que mil palabras, el malagueño le ha respondido con un ❤️.

De esta manera, la cantante ha confirmado un secreto a voces que saltó en agosto cuando fueron cazados en el aeropuerto de Málaga y que se intensificó en octubre al ser pillados besándose en un restaurante.

No se puede decir que la pareja haya querido ocultar su relación en este tiempo. Porque en medio de esos rumores IlloJuan no dudó en invitar a la cantante a sus directos de Twitch y Lola Índigo le respondió invitándole a subirse al escenario en el concierto de Sevilla de su minigira de estadios.

No se han escondido en ningún momento y cuando Javi Hoyos publicó la foto de su beso, IlloJuan fue claro: "Me han pillado, es lo que hay y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar".

"El otro día nos hicieron una foto y nos grabaron", dijo el streammer. "A mí estas cosas ya sabéis que me tocan mucho la polla porque creo que la gente no respeta la privacidad. Pero es lo que ha pasado y es lo que hay. Y ya está, lo digo y lo confirmo, no pasa nada", añadió.