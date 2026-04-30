Olivia Rodrigo anuncia la gira 'The Unraveled Tour' con dos conciertos en España
Olivia Rodrigo comienza nueva era musical con su disco You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, y se antepone al estreno de su tercer álbum con el anuncio de su próxima gira por Estados Unidos y Europa, con dos conciertos en Barcelona.
¡Nueva gira de Olivia Rodrigo!
La artista no quiere hacer esperar a sus fans, y si bien hay que esperar al 12 de junio para escuchar su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, la cantante ya ha anunciado su próxima gira por Estados Unidos y Europa con este nuevo proyecto.
De este disco tan solo hemos podido escuchar su primer single, drop dead, pero Rodrigo no se anda con rodeos y lanza las primeras fechas confirmadas de su próxima gira, que pasará por Barcelona en mayo de 2027, concretamente los días 1 y 2 de mayo en el Palau Sant Jordi. De hecho, de momento es la última ciudad por la que pasará la intérprete de Vampire en este nuevo tour.
Olivia Rodrigo ha llamado a su gira The Unraveled Tour y ha compartido su entusiasmo en redes sociales: "¡¡Estoy tan emocionada de anunciar The Unraveled Tour!!! ¡¡¡Estoy contando los días hasta que pueda cantar todas las canciones de 'you se ve bastante triste para una chica tan enamorada' de ustedes!!! 🩷🩷🩷".
Todo sobre la preventa y venta de entradas
Tal y como ha compartido la propia Olivia Rodrigo, "la preventa comienza el martes, 5 de mayo, y la venta general comienza el jueves, 7 de mayo". Ambas comenzarán a las 12:00 horas de cada ciudad a la que irá la artista de concierto.
Para acceder a la venta de entradas hay que entrar a través de OliviaRodrigo.com o la página oficial de Live Nation.
Fechas de la gira de Olivia Rodrigo
2026
- 25/09 – Hartford, Connecticut
- 26/09 – Hartford, Connecticut
- 29/09 – Pittsburgh, Pensilvania
- 30/09 – Pittsburgh, Pensilvania
- 03/10 – Washington D C
- 04/10 – Washington D C
- 07/10 – Charlotte, Carolina del Norte
- 08/10 – Charlotte, Carolina del Norte
- 11/10 – Chicago, Illinois
- 12/10 – Chicago, Illinois
- 15/10 – Boston, Massachusetts
- 17/10 – Boston, Massachusetts
- 21/10 – Montreal, Quebec
- 22/10 – Montreal, Quebec
- 26/10 – Toronto, Ontario
- 27/10 – Toronto, Ontario
- 29/10 – Columbus, Ohio
- 30/10 – Columbus, Ohio
- 07/11 – Filadelfia, Pensilvania
- 08/11 – Filadelfia, Pensilvania
- 11/11 – Atlanta, Georgia
- 12/11 – Atlanta, Georgia
- 15/11 – Orlando, Florida
- 16/11 – Orlando, Florida
- 19/11 – Sunrise, Florida
- 20/11 – Sunrise, Florida
- 23/11 – Nashville, Tennessee
- 24/11 – Nashville, Tennessee
- 01/12 – Vancouver, Columbia Británica
- 02/12 – Vancouver, Columbia Británica
- 07/12 – Seattle, Washington
- 08/12 – Seattle, Washington
- 11/12 – Oakland, California
- 12/12 – Oakland, California
- 15/12 – Sacramento, California
- 16/12 – Sacramento, California
- 19/12 – Las Vegas, Nevada
- 20/12 – Las Vegas, Nevada
2027
- 12/01 – Los Ángeles, California
- 13/01 – Los Ángeles, California
- 16/01 – Los Ángeles, California
- 17/01 – Los Ángeles, California
- 11/02 – Brooklyn, Nueva York
- 12/02 – Brooklyn, Nueva York
- 15/02 – Brooklyn, Nueva York
- 16/02 – Brooklyn, Nueva York
- 19/03 – Estocolmo, Suecia
- 20/03 – Estocolmo, Suecia
- 23/03 – Ámsterdam, Países Bajos
- 24/03 – Ámsterdam, Países Bajos
- 01/04 – Múnich, Alemania
- 02/04 – Múnich, Alemania
- 05/04 – Londres, Reino Unido
- 06/04 – Londres, Reino Unido
- 08/04 – Londres, Reino Unido
- 09/04 – Londres, Reino Unido
- 23/04 – París, Francia
- 27/04 – Milán, Italia
- 28/04 – Milán, Italia
- 01/05 – Barcelona, España
- 02/05 – Barcelona, España