Sidecars sobre 'Mundo Imperfecto': "Tengo la etiqueta de ser un poco corta venas y ya era hora de poner buen rollo"

La pandemia ha obligado al sector de a música a reinventarse y en esa "nueva normalidad" surgen buenas ideas aunque todavía haya incertidumbre. Juanma Romero ha querido preguntare al líder de Sidecars sobre los concierto que tenían cerrados para este año y cómo afronta el grupo toda esta situación.

ESPERANZAS PARA LA GIRA

"La parte tensa y la que me tiene sin dormir es la gira, hay muy pocas posibilidades de que se pueda hacer, aunque yo soy positivo. Espero que las restricciones que están poniendo no duren mucho. Tenemos la esperanza de poder salir de gira pronto. Hay que ir encontrando la manera".

'MUNDO IMPERFECTO', UN CANTO AL OPTIMISMO

La banda acaba de estrenar 'Mundo Imperfecto', un single que el cantante escribió hace un año pero con una letra que evoca a estos últimos meses. "Ese es el poder de las canciones. La escribí para una persona que admiro mucho, para lanzarle un canto de ánimo, pero en este momento te pones a escuchar el texto y parece que es para la gente, para darle esperanzas", nos cuenta, emocionado por los diferentes significados que puede tener un mismo tema.

"Tengo la etiqueta de ser un poco corta venas en mis canciones y ya era hora de poner buen rollo", reconoce.

EL PODER DE LAS REDES SOCIALES

De este tema nuevo han sacado dos videoclips, el making off y el vídeo oficial. ¿Es él de ver los comentarios que ponen los fans en las redes? "Sufro más de lo que disfruto, aunque muchos comentarios son preciosos, así que intento evitar leerlos". "Creo que es fácil opinar detrás de un nick y no quiero que nadie me joda el día sin saber ni quién es".

Lo cierto es que los seguidores de Sidecars tienen muchas cosas bonitas que decirle y a ¿Me Pones? llegan cada fin de semana un montón de peticiones para que suene su música en la radio. ¡Juanma le pone algunos mensajes para sacarle una sonrisa!

GENERACIONES DE FANS

Hay algo en la música de Sidercas que amansa a las fieras, y si no que se lo digan a los padres primerizos que descubrieron que uno de los discos de la banda tiene un gran poder anestesiante.

"Me pasa mucho. Padres con sus hijos que me cuentan que 'Entre las Cuerdas' tiene algo un poco sedante para los chavales, eso ya son generaciones de fans", bromea.

LA ANÉCDOTA DE LA CAÍDA

El videoclip de 'Mundo Imperfecto' está lleno de imágenes caseras de resbalones, saltos arriesgados, deportes extremos... Y en concreto podemos ver al propio Juancho cayéndose en el escenario y dislocándose la rodilla. No, no son efectos especiales... Pasó de verdad.

"El año pasado tuve la mala suerte de que en el escenario di un paso en falso, me disloqué la rodilla, me caí y cuando miré tenía la rodilla fuera del sitio. Estuve un año haciendo rehabilitación y me cuidaron mucho. Para el vídeo todos querían hacer algo arriesgado pero a mí me dijeron 'lo tuyo ya no hace falta porque está colgado en Internet'. A día de hoy yo no puedo verlo, pero para los morbosos".