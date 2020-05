Maikel Delacalle: "Había muchos temas para sacar antes que 'Cadenas', pero con lo que está pasando le vi todo el sentido"

¿Qué pasa en las Canarias que no deja de presentarnos artistazos? Maikel Delacalle ha pasado de ser casi anónimo a revolucionar el género urbano gracias a sus rimas y el remix de Soldi, el tema del eurovisivo Mahmood. ¡Aun así, algo extraño pasa en las islas! ¿Serán los plátanos los que han potenciado tanto talento musical?

Juanma Romero charla con Maikel para saber cómo ha sentido el artista el lanzamiento de 'Cadenas', un tema que salió casi de imprevisto. "Todo el feedback ha sido muy positivo. Lo grabamos durante la cuarentena, con un croma verde, en casa de un amigo cercano, y creo que salió lo mejor de nosotros", explica.

"Había muchos temas que íbamos a sacar antes que este, pero con lo que está pasando con el virus le vi todo el sentido a sacar 'Cadenas'", reconoce, y es que el artista hace caso a sus instintos.

ASÍ SERÁ EL REMIX DE 'CADENAS'

Sí. Solo dos semanas después del lanzamiento Maikel Delacalle (al que su abuela puso ese mote) ya está pensando en hacer el remix del tema, y parece ser que estará muy bien acompañado... "Seguro al 99% va a ser con dos españoles y un puertorriqueño muy top, y uno de los españoles es Canario, como yo". ¡Wow! Don Patricio, Cruz Cafuné... ¿Quién será el elegido?

"NO ME GUSTA ENCASILLARME"

Al final las etiquetas son palabras, no hay más... Y Maikel Delacalle es músico por encima de todo. ¿Se considera rapero, trapero...? "No me gusta encasillarme. Hay raperos que ahora están haciendo los mejores reggaetones de España", reconoce. De hecho, el artista nos confiesa que se atrevería a apuntarse a una Batalla de Gallos... ¡Prohibido estar demasiado cómodo!

ORÍGENES HUMILDES

El cantante ha querido recordar las tardes que de pequeño pasaba en "la placita" con sus amigos, entreteniéndose con cualquier cosa. Ahora, por suerte, todos están bien y él puede dedicarse a lo que le gusta. "Yo tenía esperanza, y al final salí de la calle, pero hay otros que no tienen recursos. Hay chavales con 15 o 16 años con una situación peor que la que yo estaba, me gustaría ayudarlos".

