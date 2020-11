Soraya: "'Chochete' tiene un punto caradura, divertido, fresco, como mi hija Manuela"

Soraya está disfrutando de un gran momento a nivel profesional. A pesar de que 2020 está siendo un año de lo más complicado para la industria de la música, ha podido lanzar su disco Luces y Sombras y disfrutar de las alegrías que le está dando.

Hace unos días hablamos con la artista sobre el lanzamiento del videoclip de 'Rompecabezas', tema donde colabora su compañera y amiga Chenoa.

Pero además de contarnos todos los detalles de esta canción, del rodaje del vídeo y de su amistad con Chenoa, aprovechamos la oportunidad para preguntarle por otro gran proyecto de la cantante: El lanzamiento de la firma Chochete, protagonizada por su hija Manuela de Gracia.

"Si la música es terapia, la cromoterapia, toda la psicología del color también es una terapia", explica mostrando muy feliz una de las sudaderas que podemos encontrar en Chochete.

"Hemos empezado con una sudadera, de calidad, bordada, pero queremos que sea más", nos explica transmitiéndonos los valores de la marca: "Se trata de compartir algo, un simbolismo con alguien que tu quieres. Queremos que estas Navidades cuando un hermano regale a una hermana una sudadera, que esa hermana vea que su hermano la tiene igual. No es la prenda, es lo que significa".

UN NOMBRE POLÉMICO

Cuando Soraya anunció el lanzamiento de Chochete, aunque la mayoría de sus seguidores lo acogieron con mucho cariño, no faltaron las críticas por el nombre escogido.

"Para nosotros la palabra 'chochete' es una palabra cariñosa. Tenemos familia andaluza y en Andalucía es una palabra cariñosa. Y quiero dejar claro una cosa a los que nos están viendo. Esto no tiene que ver con nada sexual, nada que tenga que ver con niños... Por ahí no va el juego. Y que no lo intenten", responde muy contundente.

"Esto va de recuperar valores, de compartir algo con quien tu quieres, una prenda. Pero que sabes que te une y se trata de cariño, simplemente", concluye.

Sobre las críticas recibidas en redes sociales, Soraya nos explica que entiende que haya gente a la que no le pueda gusta la marca y que no se pondría esa prenda, pero siempre desde el respeto. "Otra cosa es tratar de pisotear la ilusión de una familia, de ir más allá con cosas como lo del nombre... Yo creo que si la gente estuviera atendiendo sus cosas y no perdiendo el tiempo en redes sociales pues nos sacarían tanto las cosas de contexto".

Para concluir con este tema, Soraya nos asegura que ya lleva 15 años lidiando con la polémica por decir las cosas claras y que estas críticas ya no le hacen daño.

MANUELA, LA INSPIRACIÓN DE SORAYA

Manuela de Gracia es una de las grandes inspiraciones para Soraya y por es la protagonista de Chochete.

"La marca tiene un punto caradura, la marca es divertida, la marca es fresca. Y ella es así. Por eso cuando decía que la marca tiene los valores de mi hija, de alguna manera representa lo que es mi hija", explica.

Sobre cómo ha vivido la pequeña la sesión de fotos para el lanzamiento de Chochete, la artista confiesa confiesa que se lo pasó en grande: "Ella lo ha vivido como lo que es, como una niña divertida. Le pusimos los patines y le hicimos las coletas y los tutús... Ella tiene ese punto de niña de quererse ver guapa y se lo ha pasado bomba", asegurando que la sesión de fotos fue muy cortita para que no se aburriera y en un ambiente muy cercano y basada en el juego.

"Mi hija dio vida a 'Luces y Sombras', y por si no fuera poco inspira en casa una línea de ropa. Es que se ha convertido en el centro de nuestras vidas, lo es todo", añade asegurando que su hija es una pieza fundamental en su vida y en sus proyectos.