Soraya: "El vídeo de 'Rompecabezas' es un fiel reflejo de la relación que viví"

Soraya lanzó el pasado mes de abril Luces y Sombras, su nuevo trabajo discográfico dividido entre estas "luces" compuestas por los temas más bailables y las "sombras", temas más reflexivos e íntimos.

Dentro de estas sombras se encuentra 'Rompecabezas', su colaboración con Chenoa de la que acaban de presentar su videoclip.

"Teníamos muchas ganas de grabar un videoclip para 'Rompecabezas' porque es una historia que para nosotras tiene un valor sentimental muy importante", le explica Soraya a Cristina Merino en su entrevista para Europa FM.

"Es un ejercicio de sentimientos. Porque en el videoclip hay momentos muy íntimos, que yo incluso cuando veo el videoclip me doy cuenta de que es un fiel reflejo de lo que viví, porque es una historia real", añade.

UN RODAJE MUY DIVERTIDO

Sobre el rodaje de 'Rompecabezas', Soraya nos cuenta una anécdota de un momento muy divertido. Nos explica que al principio del vídeo hay una escena donde ella se reúne con Chenoa en una cafetería para hablar de esta historia como dos buenas amigas.

"Recuerdo que tuvimos que grabar muchas veces esta escena porque cuando entraba en la cafetería y veía a Chenoa, ella toda guapa, que se da la vuelta y me mira y dice: '¿Qué ha 'pasao'?' y nos entraba a todo el equipo la risa porque teníamos que interpretar y obviamente lo nuestro es cantar. Pero Chenoa se metió en el papel y ella lo sufría y lo hizo muy bien, Pero el '¿qué ha pasao?' se convirtió en una broma entre el equipo".

UNA AMISTAD DE NACIÓ EN 'TU CARA ME SUENA'

Cuando le preguntamos a Soraya por qué escogió a Chenoa para cantar con ella 'Rompecabezas', la artista asegura que no podía ser otra persona.

"Desde el principio de mi carrera siempre me han comparado con ella. Siempre se ha dicho que somos dos mujeres con un carácter fuerte y teníamos un paralelismo bastante parecido", nos explica confesando que donde de verdad conoció a Laura, como ella le llama, fue cuando las dos coincidieron en Tu Cara Me Suena.

"Sentí que había pasado de ser una compañera a ser una amiga, que entendíamos la música desde un punto de vista muy parecido. Y teníamos cosas muy parecidas como mujeres pero a la vez éramos muy diferentes, pero nos complementamos perfectamente. Y yo no quería a otra para esta canción, quería a Laura", explica.

play

UN DISCO EN PLENA PANDEMIA

Luces y Sombras salió en pleno confinamiento, cuando la música jugó un papel fundamental en el entretenimiento y en el ánimo de todos. Soraya nos explica que a pesar del duro año que estamos viviendo, tuvo la suerte de que la gente tuviese el tiempo necesario para escuchar su disco con tranquilidad.

"Mucha gente me escribía para hablarme del disco y comentarme, por ejemplo, el tema que canto con mi hija (Contaré hasta diez), que salió en mayo se celebraba el día de las madres, luego acompañamos el verano con 'Lo Bueno', ahora vamos a acompañar con 'Rompecabezas'... Pero hay canciones para todo tipo de público y a mucha gente le acompañó en esos momentos, le sirvió de terapia y me lo han hecho saber escribiéndome en privado y charlando con ellos y es lo mejor que te puede pasar en un álbum, que tus historias las viva mucha gente", confiesa explicando que "es maravilloso porque es el por qué de la música".

LOS CONCIERTOS TENDRÁN QUE ESPERAR

Sobre lo de llevar las canciones de Luces y Sombras al directo, Soraya lo tiene claro: "Hay que esperar".

"Es que no depende de la música, depende de la salud, que está por encima de todo. Cuando entiendes que no es lo que tu quieres, que es lo que toca, pues entiendes que este álbum que quizá tendría un recorrido de año y medio pues igual tiene tres", nos explica asegurando que lo defenderá en los teatros pero que "no va a poner en riesgo la salud de nadie".