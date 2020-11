Soraya explota y se defiende de las críticas que lleva recibiendo hace 15 años

Soraya Arnelas, como la gran mayoría de personas conocidas, saben que además de disfrutar del cariño y la admiración de miles de personas, también tienen que batallar con la parte oscura de la fama, donde se cuestiona absolutamente todo lo que hacen.

Y aunque Soraya ha tenido mucha paciencia e intenta no hacer caso a las críticas que tienen por objetivo hacer daño, todo el mundo tiene un límite. La artista, que está disfrutando del lanzamiento de Chochete, la línea de ropa de su hija Manuela, ha querido expresar todo lo que piensa de los haters con un contundente mensaje:

""tu hija es fea", "eres una criminal porque has ido a los toros", "cómo te atreves a salir a cenar habiendo nacido tu hija hace días", "vergüenza te tendría que dar de sacar una línea de ropa y exponer a tu hija ante los pedófilos"m "Poyeya"... .Y así desde hace 15 años que comencé con mi carrera musical", empieza escribiendo en su perfil de Instagram.

"Si supieran que he construido mis cimientos, he sacado mis agallas, he crecido con cada latigazo, con cada insulto... Solo hace falta ver a la sociedad, el rumbo que lleva... Mientras algunos locos seguimos tratando de crecer, de evolucionar ante las tempestades. Soy una mujer de 38 años, madre de una pequeña familia, con sueños, con defectos y virtudes. COMO VOSOTROS", continúa.

"Vamos a tratar de ser empáticos, vamos cuidarnos entre todos, vamos a tratar de ayudarnos. Respeto / tolerancia /educación ", concluye en su mensaje que acompaña con una foto junto a su hija Manuela.

Horas después, la cantante ha compartido otra foto de su hija, para matizar el tema de exponerla en redes sociales:

"Y que quede claro: La exposición de mi hija en redes sociales es altamente proporcional al nivel de implicación de mi hija en mi vida, a cómo participa en todo, cómo me inspira, en cuánto la quiero y el orgullo que siento por ella. Sin más . La gente pide naturalidad en las redes sociales y cuando somos naturales nos critican por serlo. Buenas noches ❤️"