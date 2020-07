'Eso que tú me das', el documental póstumo de Jordi Évole con la última charla con Pau Donés

Jordi Évole estrenará en una sección fuera de concurso del Festival de Málaga su documental póstumo sobre Pau Donés, el fallecido cantante de Jarabe de Palo. El proyecto se titula 'Eso que tú me das', el mismo mantra que el músico repite en el single homónimo de su último disco, un tema dedicado a su hija Sara.

El documental contiene la última charla de Pau Donés con el presentador, al que invitó pocos días antes de su fallecimiento a su casa en las montañas. "Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras", le dijo el cantante de La Flaca.

Documental Eso que tú me das / laSexta.com

Dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, Màrius Sánchez y Silvia Merino encargados del guion, 'Eso que tú me das' está producido por Atresmedia y Producciones del barrio.

Se trata del segundo largometraje del periodista. Su primer proyecto similar 'Astral', retrató la crisis de los refugiados en el mar Mediterráneo.

UNA DESPEDIDA A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Aunque él mismo ha asegurado que se trata de una canción de agradecimiento a su hija Sara, con quien baila en el videoclip, la letra de 'Eso que tú me das' también se puede interpretar como una despedida hacia todos sus seguidores. “Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida”.

'TRAGAS O ESCUPES', SU ÚLTIMO DISCO

"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", esa fue la máxima que llevó a Pau Donés a revisar todas aquellas canciones que había estado componiendo tranquilamente en su casa en Santa Mónica (California), cuando decidió alejarse del "show business" para tratar su enfermedad.

'Tragas o Escupes' es su último álbum y aunque llegó de forma inesperada, el disco refleja a la perfección el momento de tranquilidad y evasión que estaba viviendo el músico cuando compuso estas canciones.