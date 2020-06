Sara Donés, la razón de ser de su padre Pau

En abril desveló su regreso a la música, estrenó 'Vuelvo' y anunció nuevo álbum. En mayo nos lo presentó (Tragas o Escupes) y las canciones que tenía dentro hicieron el resto. 'Eso que tú me das' y 'Carpe Diem' son un auténtico canto a la vida y una celebración del amor donde Pau Donés, sin dejar de recordar los momentos felices del pasado, nos emplaza a vivir el momento y disfrutar del presente.

Eso es lo que empezó a hacer el artista en el año 2018, cuando decidió poner un punto y a parte en su carrera para disfrutar más de su hija Sara, de 16 años. Pau Donés lleva una vida entera sobre los escenarios y su trabajo le ha obligado a estar largas temporadas fuera de casa, así que hace dos años quiso poner el freno para aprovechar el tiempo con su hija adolescente. "Ella es el gran amor de mi vida", aseguraba el cantante, diagnosticado de cáncer en 2015.

Padre e hija se marcharon a vivir a California, donde Pau cuenta que la joven de 16 años ha aprendido a tocar la guitarra sin siquiera dar clases. Juntos han disfrutado de la tranquilidad del mar, han hecho surf y han dado clases de baile en casa.

"Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", contó en aquel 2018, cuando explicaba los motivos de ese parón en su carrera. "Cuando Sara nació yo me fui de casa, me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco", confesó.

Ahora los vemos juntos en el vídeo de 'Eso que tú me das', un tema vitalista donde Sara, con un antifaz negro, demuestra que lleva el ritmo y la pasión de su padre en las venas.

👉 Pau Donés reivindica el 'Carpe Diem' en el nuevo trabajo de Jarabe de Palo, 'Tragas o escupes'

UN VECINO MUY ESPECIAL

Hace unos días el cantante compartía en sus redes sociales la emotiva carta que había recibido de un vecino muy especial que se declaraba fan de sus canciones. Una de las numerosas muestras de cariño que el líder de Jarabe de Palo recibe en su día a día. Dani Rovira también quiso dedicarle unas bonitas palabras al cantante en su regreso a la música.

"Esta tarde mi vecino y amigo Yue me ha mandado este regalito. . Muchas gracias guapetón", escribe el músico junto a una imagen donde se puede ver la carta del pequeño Yue llena de corazones.