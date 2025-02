Esta es la canción debería haber ganado el Grammy, según los oyentes de Europa FM

Aunque en Los Ángeles la gala tuvo lugar el domingo por la noche, en España era de madrugada cuando los ganadores de los Premios Grammy se subieron al escenario del Crypto Arena a recoger sus galardones.

Beyoncé se convertía en la primera mujer negra que conseguía el Album del Año por su trabajo en Cowboy Carter, y además era la única categoría en la que no había ganado, a pesar de que es la artista con más gramófonos de la historia. Ha ganado 35 en sus más de 20 años de carrera. Taylor Swift, que partía con seis nominaciones, se fue a casa con las manos vacías, igual que Billie Eilish, superada por Charli XCX, que se llevó tres premios por Brat.

La gala, que tuvo tintes políticos, recaudó más de 7 millones de dólares para los afectados por los incendios que recientemente han devastado la ciudad. Las actuaciones musicales estuvieron a cargo de Shakira, que hipnotizó al público con sus caderas, o Chappell Roan, que montó un auténtico rodeo americano, sin olvidar a Benson Boone y su pirueta imposible.

Die With a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, la Canción del Año para los oyentes

En clave solidaria actuaron Lady Gaga y Bruno Mars, que cantaron California Dreamin para honrar a las víctimas de los incendios, antes de recoger el Grammy a Mejor Interpretación Pop a Dúo por Die With Smile.El tema, que se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en la historia de la música, es la que para los oyentes de Europa FM debería haber ganado el Grammy a Mejor Canción. En cambio, fue Kendrick Lamar el que consiguió el reconocimiento de la Academia con Not Like Us, que se llevó dos de los galardones principales, Mejor Canción y Grabación del Año.

Según las votaciones de los oyentes de Europa FM recogidos en la encuesta que abrimos hace un par de semanas, este es el ranking de canciones que merecían haber ganado el Grammy.

Not Like Us, de Kendrick Lamar, se encuentra en sexta posición para los oyentes. El rapero actuará el próximo domingo en el intermedio de la Superbowl, el evento con más audiencia del año en la televisión americana.

El ranking de 'Canción del Año' para los oyentes:

8. Taylor Swift & Post Malone - Fortnight

7. Beyoncé - Texas Hold Em

6. Kendrick Lamar - Not Like Us

5. Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

4. Billie Eilish - Birds of a Feather

3. Sabrina Carpenter - Please, please, please

2. Chappell Roan - Good Luck, Babe!

1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile