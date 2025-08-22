Mariah Carey recibirá el premio Video Vanguard de los MTV VMAs 2025

El domingo 7 de septiembre tendrá lugar la celebración de la 41º edición de los MTV VMAs, una edición que premia el talento musical y que, como de costumbre, promete no decepcionar un año más. Encabezando la lista de nominados Lady Gaga y Bruno Mars con 12 y 11 candidaturas respectivamente, la organización ha desvelado que el premio Video Vanguard será para la artista que pone en pie a todo el mundo cada navidad: la cantante de All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey.

Los 35 años de trayectoria que han consagrado a Mariah Carey como una auténtica diva, serán premiados en la ceremonia que será retransmitida en directo por la MTV y la CBS, además de en sus distintas plataformas de streaming como Paramount+.

Lejos de alejarse del estudio, Carey sigue sacando música. De hecho, se encuentra a punto de estrenar su nuevo álbum de estudio Here for it all, que tendremos disponible el 26 de septiembre, el esperado sucesor de Caution (2018). ¿Cantará en primicia alguna de las composiciones que compondrán el próximo disco?

A sus 56 años, Carey se ha convertido en la ganadora de mayor edad en recibir el galardón en la historia de estos premios y, no solo eso, su galardón será todo un hito pues con ella, ya son ocho mujeres consecutivas las que han recibido este homenaje, tras: Rihanna (2016), Pink (2017), Jennifer López (2018), Missy Elliott (2019), Nicki Minaj (2022), Shakira (2023) y Katy Perry (2024).

Qué es el Video Vanguard Award

El premio Video Vanguard es uno de los galardones más esperados de la noche, junto al video del año, ya que reconoce las contribuciones y el impacto de los videos musicales en la cultura popular.

Mariah Carey, no solo da comienzo a cada navidad con sus icónicos vídeos anuales entonando el "It's time" sino que cuenta con decenas de videoclips que han revolucionado a sus fans, como: Vision of Love, Honey, We Belong Together y It's Like That.