Este es el 'setlist' de Shawn Mendes en Madrid: lista de canciones de su gira ‘On The Road Again’ | GETTY

El artista canadiense Shawn Mendes vuelve a los escenarios con una gira internacional de más de dos meses. Del 2 de agosto al 17 de octubre, Mendes no dejará de dar conciertos por Europa, Norteamérica y Canadá.

España tiene la suerte de recibirle esta misma noche, la del 26 de agosto, en su parada por el Movistar Arena. Con un espectáculo que rinde homenaje a los diez años de su carrera profesional, el cantante ha tenido que colgar el cartel de entradas agotadas.

A pesar de haber tenido que cancelar en 2022 su gira Wonder: The World Tour, por problemas de salud mental, España está preparada para darle al cantante todo su apoyo cantando los hitazos que encontramos en sus cinco álbumes de estudio: Handwritten (2015), Illuminate (2016), Shawn Mendes (2018), Wonder (2020) y Shawn (2024).

Setlist de On The Road Again

Con una apuesta que convierte a sus cuatro discos en protagonistas, Shawn Mendes hará vibrar a todo el recinto en una velada que promete derrochar nostalgia y talento a partes iguales.