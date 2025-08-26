Este es el 'setlist' de Shawn Mendes en Madrid: lista de canciones de su gira ‘On The Road Again’
Shawn Mendes aterriza en el Movistar Arena de Madrid con su gira On The Road Again, un tour que rinde homenaje a sus diez años de trayectoria musical.
El artista canadiense Shawn Mendes vuelve a los escenarios con una gira internacional de más de dos meses. Del 2 de agosto al 17 de octubre, Mendes no dejará de dar conciertos por Europa, Norteamérica y Canadá.
España tiene la suerte de recibirle esta misma noche, la del 26 de agosto, en su parada por el Movistar Arena. Con un espectáculo que rinde homenaje a los diez años de su carrera profesional, el cantante ha tenido que colgar el cartel de entradas agotadas.
A pesar de haber tenido que cancelar en 2022 su gira Wonder: The World Tour, por problemas de salud mental, España está preparada para darle al cantante todo su apoyo cantando los hitazos que encontramos en sus cinco álbumes de estudio: Handwritten (2015), Illuminate (2016), Shawn Mendes (2018), Wonder (2020) y Shawn (2024).
Setlist de On The Road Again
Con una apuesta que convierte a sus cuatro discos en protagonistas, Shawn Mendes hará vibrar a todo el recinto en una velada que promete derrochar nostalgia y talento a partes iguales.
- There's Nothing Holdin' Me Back
- Wonder
- Treat You Better
- Monster
- Lost in Japan
- Isn't That Enough
- Heart of Gold
- Señorita
- Ruin
- Never Be Alone
- Mercy
- Youth
- Stitches
- It'll Be Okay
- If I Can't Have You
- Why Why Why
- In My Blood