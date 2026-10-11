Estopa convoca a sus fans a una rueda de prensa online el martes 13 de octubre para aclarar qué hay detrás de 'E de Estopa'

Estopa en 2025 | Carlos Alvarez / Getty Images para The Latin Recording Academy

Hay nervios y no es para menos. Estopa lleva días despertando las teorías de sus fans con sus publicaciones en redes sociales.

Los seguidores de los hermanos Muñoz apuntan ideas de lo que puede estar por llegar y muy pronto sabremos cuáles están en lo ciertos.

El martes 13 de octubre se despejarán todas las dudas durante una rueda de prensa que se podrá seguir en directo y en la que todos estamos invitados a preguntar.

David y José han convocado a sus fans a una cita online y desde ya mismo pueden enviarles sus dudas a través de Stories de Sony Music.

Estopa cita a sus fans a una rueda de prensa online el martes 13 de octubre. | Sony

La convocatoria será a las 13:00 horas y podrá seguirse a través de varios canales: YouTube, Instagram y TikTok.

El plan ese día es desvelar qué hay detrás del movimiento E de Estopa que invade las calles y que viene acompañado de una nueva foto de perfil.

¿Se viene una gira de grandes estadios como se deduce de la publicación E de Estopa - Acto II o hay mucho más como otros han podido deducir al ver el vídeo Acto III: PROYECTO MKT🔥🔥?

¡Qué ganas de salir de dudas!