Horarios y actividades de Macondo Park hoy domingo: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?
Mucho más que un concierto. Macondo Park abre sus puertas cada día a las 13:00 horas para que los fans de Shakira puedan disfrutar de un sinfín de actividades ligadas a la cultura latina. Aquí tienes los horarios de todas las actividades previstas para este domingo 11 de octubre.
Concierto de Shakira en Madrid hoy domingo: horario, cómo llegar a Macondo Park, accesos, invitados y setlist
La despedida se acerca. Este domingo 11 de octubre Shakira sube por penúltima vez al escenario del Estadio Shakira de Macondo Park, que se llena un día más de actividades desde primera hora.
El recinto abre sus puertas a las 13:00 horas para recibir a los más de 50.000 fans de la colombiana que acudan a disfrutar del que iba a ser su último concierto en Madrid y de los eventos organizados en paralelo dentro del festival ES LATINA.
Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de Shakira en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).
Este domingo cuenta con Nathy Peluso en La Sala, que actúa después de que lo hayan hecho Amaia, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés, y el desfile de la diseñadora Ernesto Naranjo. También será el momento de participantes del Benidorm Fest como Kuve, Mel Ömana o Chanel en Macondo Plaza o de la narración de Antes de diciembre con Íñigo Álvarez de Lara y Alicia Valdés.
Descubre a continuación el horario de todas las actividades de Macondo Park para este domingo y no te pierdas nada.
Apertura y cierre de Macondo Park
Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.
- Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas
- Fin de las actividades - 00:15 horas
Horario del concierto de Shakira
Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.
- Inicio del concierto de Shakira - 20:30
- Fin del concierto de Shakira - 23:00
Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas
La Sala
- Lith - 16:00 horas
- Club Grasa: la comadre soundsystem - 16:45 horas
- Louta - 17:40 horas
- Adriana C - 18:30 horas
- Nathy Peluso - 18:55 horas
La Biblioteca
- Narración Antes de diciembre - Íñigo Álvarez de Lara y Alicia Valdés - 14:30 horas
- Taller de cursiva Cómo se publica un libro - Carlos Barea - 15:00 horas
- Club de lectura Me quiero, te quiero - con Elia Fernández y María Esclapez - 16:30 horas
- Monotonía - con Joana Marcus y María Esclapez - 18:00 horas
- Entrevista María Fernández-Miranda El desorden de cumplir años con Virginia Fernández - 19:00 horas
El Museo
- Shilita - 16:30 horas
- Jimena Amarillo - 17:30 horas
- Olivia Bay - 18:30 horas
Macondo Plaza
- Sofía Martín - 14:00 horas
- Dani J - 14:25 horas
- Kuve - 14:45 horas
- Mel Ömana - 15:00 horas
- Kenneth - 15:20 horas
- Chanel - 16:45 horas
- Flamenco - 18:00 horas
- Flamenco - 18:40 horas
Macondito
- Tatuajes y hairshop - 13:00 horas
- Karaoke - 14:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 14:30 horas
- Karaoke - 15:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 15:30 horas
- Baile y magia - 16:00 horas
- Football Show - 17:00 horas
- Karaoke - 17:00 horas
- Baile y magia - 17:30 horas
- Karaoke - 18:00 horas
- Baile y magia - 18:30 horas
El Mercado
- Dance shows by Caribe Mami - 14:00 - 20:00 horas
- La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 14:00 horas
- Tercer Mundistx - 14:45 horas
- La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 17:00 horas
- Tercer Mundistx - 17:45 horas
- La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 18: 15 horas
- Tercer Mundistx - 19:00 horas
El Taller
- Ernesto Naranjo (Desfile) - 18:00 horas
- Bego Martín (DJ Set) - 17:00 - 19:30 horas
- Mech Shakira (Desfile) - 19:00 horas