Horarios y actividades de Macondo Park hoy domingo: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?

Shakira, en uno de los conciertos de la residencia europea en Madrid. | Gtresonline

La despedida se acerca. Este domingo 11 de octubre Shakira sube por penúltima vez al escenario del Estadio Shakira de Macondo Park, que se llena un día más de actividades desde primera hora.

El recinto abre sus puertas a las 13:00 horas para recibir a los más de 50.000 fans de la colombiana que acudan a disfrutar del que iba a ser su último concierto en Madrid y de los eventos organizados en paralelo dentro del festival ES LATINA.

Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de Shakira en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Este domingo cuenta con Nathy Peluso en La Sala, que actúa después de que lo hayan hecho Amaia, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés, y el desfile de la diseñadora Ernesto Naranjo. También será el momento de participantes del Benidorm Fest como Kuve, Mel Ömana o Chanel en Macondo Plaza o de la narración de Antes de diciembre con Íñigo Álvarez de Lara y Alicia Valdés.

Descubre a continuación el horario de todas las actividades de Macondo Park para este domingo y no te pierdas nada.

Apertura y cierre de Macondo Park

Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas

Fin de las actividades - 00:15 horas

Horario del concierto de Shakira

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas

La Sala

Lith - 16:00 horas

Club Grasa: la comadre soundsystem - 16:45 horas

Louta - 17:40 horas

Adriana C - 18:30 horas

Nathy Peluso - 18:55 horas

La Biblioteca

Narración Antes de diciembre - Íñigo Álvarez de Lara y Alicia Valdés - 14:30 horas

- Íñigo Álvarez de Lara y Alicia Valdés - 14:30 horas Taller de cursiva Cómo se publica un libro - Carlos Barea - 15:00 horas

- Carlos Barea - 15:00 horas Club de lectura Me quiero, te quiero - con Elia Fernández y María Esclapez - 16:30 horas

- con Elia Fernández y María Esclapez - 16:30 horas Monotonía - con Joana Marcus y María Esclapez - 18:00 horas

- con Joana Marcus y María Esclapez - 18:00 horas Entrevista María Fernández-Miranda El desorden de cumplir años con Virginia Fernández - 19:00 horas

El Museo

Shilita - 16:30 horas

Jimena Amarillo - 17:30 horas

Olivia Bay - 18:30 horas

Macondo Plaza

Sofía Martín - 14:00 horas

Dani J - 14:25 horas

Kuve - 14:45 horas

Mel Ömana - 15:00 horas

Kenneth - 15:20 horas

Chanel - 16:45 horas

Flamenco - 18:00 horas

Flamenco - 18:40 horas

Macondito

Tatuajes y hairshop - 13:00 horas

Karaoke - 14:00 horas

Tatuajes y hairshop - 14:30 horas

Karaoke - 15:00 horas

Tatuajes y hairshop - 15:30 horas

Baile y magia - 16:00 horas

Football Show - 17:00 horas

Karaoke - 17:00 horas

Baile y magia - 17:30 horas

Karaoke - 18:00 horas

Baile y magia - 18:30 horas

El Mercado

Dance shows by Caribe Mami - 14:00 - 20:00 horas

La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 14:00 horas

Tercer Mundistx - 14:45 horas

La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 17:00 horas

Tercer Mundistx - 17:45 horas

La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 18: 15 horas

Tercer Mundistx - 19:00 horas

El Taller