Dani Martín cantará 'Te dejo Madrid' en el último concierto de Shakira en Madrid

Dani Martín lo insinuó cuando compartió en Instagram el cartel del último concierto de Shakira con su nombre como invitado y los fans de Shakira lo han terminado de confirmar.

Este viernes, antes del décimo concierto de la intérprete de Waka Waka en la capital, muchos usuarios de redes compartieron vídeos en Macondo Park con el madrileño ensayando la canción elegida para el show del 12 de octubre.

Como no podía ser de otra manera, Shakira y Dani Martín cantarán juntos Te dejo Madrid, canción que ha salido del setlist en los últimos conciertos de la cantante.

Ni el domingo 4, ni el viernes 10, ni este sábado 11 pudimos escuchar este tema en directo y quizás tenga que ver con que es uno de los platos fuertes del Último baile de Shakira en Madrid.

La cantante se despide con amigos y, entre sus invitados, estarán también Maluma, con quien contó en una entrevista que cantará por primera vez en directo su tema Agua; Beéle y Bizarrap. Además, a la lista se ha unido también Laura Pausini, que estuvo en su concierto del día 20 de septiembre.

Quien parece que no estará es Alejandro Sanz, que ya estuvo en dos conciertos anteriores cantando La Tortura y Corazón Partío. En la rueda de prensa presentación de este último baile, los organizadores negaron que fuese a formar parte del show.