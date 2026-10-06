¿Qué está pasando con Estopa? Las teorías sobre el anuncio de una gira de grandes estadios se disparan
Estopa está preparando algo grande y todo apunta a que los hermanos Muñoz anunciarán próximamente una gira de grandes estadios. Su última publicación en redes sociales ha desatado esta teoría y, por ahora, parece que ya tienen cuatro ciudades cerradas. ¿Cuándo sabremos qué hay detrás de E de Estopa?
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Algo grande está a punto de suceder. Estopa se prepara para hacer un gran anuncio a sus fans pero antes ha decidido poenr en marcha el juego de las expectativas y las teorías.
Todo empezó el domingo 27 de septiembre con este vídeo. "Algo está a punto de pasar. Tic, tac...", reza el comentario que lo acompañas sin dar más pistas. ¿Nuevo álbum? ¿Nueva gira? ¿La maqueta?
Una semana después, el domingo 4 de octubre, llegó el acto II con un vídeo que parece esconder las pistas definitivas. Un cartel E de Estopa - Algo está a punto de pasar y las imágenes del Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, La Cartuja de Sevilla, Riyadh Air Metropolitano de Madrid y Estadio Ciutat de València señalan directamente al anuncio de una gira de grandes estadios.
¿Están José y David preparando un tour al estilo Gira 25 Aniversario de 2024? ¿Serán estas las únicas paradas o habrá nuevos estadios y nuevas ciudades?
Todo son conjeturas aunque cada vez cobra más fuerza la teoría de una gira para 2027. Por ahora, el único plan conocido de los de Cornellà de Llobregat (Barcelona) es dar un solo concierto en 2026. La cita es el el sábado 28 de noviembre de 2026 en Valencia y las entradas ya están agotadas.