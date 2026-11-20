Han pasado casi 30 años desde que David y José Muñoz grabaron su famosa maqueta, la misma que se filtró y se distribuyó de manera pirata de casete en casete. Aquello les dio la fama que aún ostentan como Estopa, y por eso han querido recuperar ese proyecto con el lanzamiento de La Maketa, un disco doble que rememora sus inicios.

Pero ¿por qué los hermanos Muñoz han decidido publicar su maqueta ahora y no antes? La respuesta tiene nombre y apellidos: Paula Calvo. Un día, la madre de los Estopa encontró la cinta original y estuvo a punto de tirarla, aunque finalmente tuvo "piedad", tal y como nos cuenta el dúo en su entrevista con Europa FM.

"A mi madre le gusta mucho hacer limpieza de vez en cuando, hace zafarranchos", cuenta José. Ambos recuerdan que les tiraba libretas con canciones, camisetas, muñequitos... "Mi madre no tiene piedad. Es una psicópata de la impieza y del tirar", añade David.

"Es una fuente histórica de primer orden, mama"

Sin embargo, cuando encontró la cinta de la maqueta, "tuvo un momento de piedad" al ver que ponía "David y José, 1996". "Me llama y me dice: 'Hijo, ¿esto crees que vale de algo?'. 'Es una fuente histórica de primer orden, mama'. Ahí decidimos sacar las siete que nos quedan como un disco inédito y sacar la maqueta", explica David.

José añade que han "rescatado tres canciones que no estaban en ninguna maqueta, pero que pertenecían también a esa época": "La cinta que encontró mi madre es la cinta madre. De ahí se hicieron grabaciones de grabaciones e iban perdiendo mucha calidad. Esta tampoco suena de la hostia, pero suena mucho mejor que lo de Internet", opina.

Para David, escuchar la maqueta original supone volver a su adolescencia. "Se me desbloquean recuerdos: mi abuela por ahí, mi padre yendo pronto a trabajar, mi madre un poco más tarde, los colegas jugando en la Nintendo… Muchas cosas que tengo en la cabeza y las he desbloqueado gracias a escuchar estas canciones. No sé lo que quieren decir, no entiendo a mi yo de pasado. Es un adolescente muy tremendo, muy intrépido", cuenta.

Ahora, su madre es la propietaria de la cinta original: "La sigue teniendo. Ha sido digitalizada. La han mejorado todavía más. Ha sido masterizada. Ha sido madre-tizada", dicen entre risas.