El mensaje de despedida de Taylor Swift en 'The Eras Tour': "El capítulo más emocionante de mi vida" | Gtres

152 conciertos entre los cinco continentes. Se dice pronto, pero es la marca que ha conseguido Taylor Swift con su The Eras Tour. La artista de Fornight ha puesto punto y final a uno de los capítulos más emocionantes de su carrera con un panel del conciertos con el que ha elevado su música al máximo nivel.

El pasado 8 de diciembre la intérprete de Shake It Off terminó su intensa gira en Vancouver, donde puso fin a su gira con tres fechas consecutivas en la ciudad canadiense y siendo final de su The Eras Tour. Es por ello, que Taylor mostró sus emociones con un discurso emotivo delante del público en el Estadio BC Place.

Así ha sido el último concierto de The Eras Tour

"Muchas gracias por ser parte del capítulo más emocionante de toda mi vida. Mi querido Eras Tour.", dijo la intérprete de Blank Space.

Un último show en el que sus fans no han dudado de mostrar todo su pasión y cariño por la cantante. Tal y como reporta la cuenta fan @taylorswifties_ , Taylor Swift ha repetido los outfits de las dos primeras noches en Vancouver y adelanta que el show ha sido grabado.

Recordemos que esto ocurrió también en el concierto del pasado 6 de diciembre, donde se percibe que una cámara estaba grabando a la artista durante su show, haciendo saltar las alarmas ante la posibilidad de un nuevo documental.

Su documental THE ERAS TOUR Concert Film se estrenó el pasado 13 de octubre, trayendo su música más de cerca a sus fans, ofreciendo la oportunidad de revivir su concierto grabado en el Sofi Stadium en Los Ángeles.

Un concierto que fue presenciado por más de 60.000 personas que lo dieron todo con la cantante, entre ellos, Michael Bublé, quien puso un post en Instagram, calificando a Taylor como "una artista increíble". "El poder de la conexión y la experiencia compartida entre generaciones es un testimonio de los increíbles talentos de Taylor. Estamos agradecidos de haber visto la gira de Eras y en nuestra propia ciudad natal", confesó.

Las cifras detrás de The Eras Tour

Sin duda, Taylor Swift ha batido grandes records detrás de esta gira que la ha llevado por medio mundo. Tras 152 conciertos, la artistas ha conseguido recaudar hasta mil millones de dólares, según Pollstar y que incluso esta cifra podría superar los 2.000 millones.

Entre las estratosféricas marcas que ha conseguido la cantante, se encuentra la del número de tickets vendidos: hasta 10.1 millones, según BBC.