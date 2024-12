'The Eras Tour' llega a su fin y Taylor Swift hace historia con la gira más exitosa del mundo: cifras de recaudación

Once discos, once eras. Taylor Swift se ha subido 152 veces al escenario de multitud de estadios por todo el mundo con su gira The Eras Tour para rendir homenaje a toda su discografía, desde su álbum debut de 2006 hasta su último disco, The Tortured Poets Department (2024).

Así, la estadounidense ha defendido ser dueña de su música tras denunciar en 2019 que su exrepresentante Scooter Braun había comprado los derechos de sus seis primeros discos. Pronto, Swift encontraría la solución: regrabar todos sus trabajos anteriores a Reputation, una labor que comenzó en 2021 con el lanzamiento de Fearless (Taylor's Version) y que aún tiene pendiente finalizar.

Esta reivindicación por su autoría ha estado presente en todos y cada uno de sus conciertos con The Eras Tour, una gira que la artista describe como "la más alegre, emocionante, intensa, poderosa y maravillosa" que ha hecho nunca y que ha prolongado todo lo posible "porque, sinceramente, no quería que terminara", tal y como expresó en su emotivo discurso durante el penúltimo concierto del tour en Vancouver.

Con una media de 72.489 espectadores por concierto en 2023, The Eras Tour ha recorrido multitud de países de América del Norte, Latinoamérica, Asia, Oceanía y Europa (España incluida, con doblete). Pero, más allá de las cifras, la emoción y la euforia del público han sido las claras protagonistas de la gira. Viajes fuera de sus países, disfraces a juego con cada era musical de Taylor Swift, "pulseras de la amistad" confeccionadas personalmente... Algo fuera de lo normal, como describe la propia artista.

Taylor Swift en Vancouver con su gira 'The Eras Tour' | Gtres

Paula Robaina, fan española que acudió a uno de los dos conciertos en Portugal, cuenta a Europa FM que para ella The Eras Tour ha sido una gira "muy importante". "Fui con mi hermana, mi prima y una de mis mejores amigas, así que fue una vivencia muy especial junto a ellas. Todas somos muy fans de Taylor Swift, y como hermana mayor fue muy bonito ver disfrutar así a mi hermana de su cantante favorita. Además, Swift me ha acompañado todos estos años y muchas de sus canciones me han consolado cuando me sentía sola o perdida, así que fue genial poder escucharlas en directo", explica. Y como ella, millones y millones de personas de todo el mundo.

Las cifras de recaudación de Taylor Swift con 'The Eras Tour'

The Eras Tour es la gira de conciertos más exitosa de la historia de la música. Así lo demuestra, por ejemplo, que la artista recaudara 1,03 mil millones de dólares al terminar el año 2023, convirtiéndose en la primera gira de la historia en superar los mil millones, según datos de Pollstar. Así, Swift supera otros tours como Farewell: Yellow Brick Tour de Elton John o Music of the Spheres World Tour de Coldplay.

De media, la estadounidense ha ganado de forma individual entre diez y trece millones de dólares, según datos de octubre de 2023 ofrecidos por Forbes. Así y con todo, Fortune estima que Taylor Swift y su equipo habrían recaudado un total de unos dos mil millones de dólares a lo largo de todo The Eras Tour, desde el primer show hasta el último celebrado en Vancouver (Canadá) el 8 de diciembre.

Además, hay que tener en cuenta que la gira ha ido mucho más allá de los conciertos: merchandising, una película, un libro... Taylor Swift: The Eras Tour, el documental-musical dirigido por Sam Wrench, se estrenó el 13 de octubre de 2024, y para el 8 de enero de 2024 llevaba recaudados 261,6 millones de dólares en la taquilla global.

Taylor Swift en Vancouver con su gira 'The Eras Tour' | Gtres

Por su parte, y como despedida, la artista publicó el 29 de noviembre el libro sobre la gira, The Eras Tour Book, que incluye más de 500 imágenes de los conciertos y textos sobre todo lo vivido. En este caso, solo durante el primer fin de semana de estreno del libro en los mercados, se han conseguido vender 814.000 copias a 39,99 dólares cada una. Es el lanzamiento editorial más exitoso del año, según Associated Press.

Aun así, por muchas fotografías y vídeos registrados de cada uno de los espectáculos, nada superará la emoción del directo. Pero todo lo bueno se acaba, y ahora le ha llegado el momento a The Eras Tour. Hasta siempre.