Se estrena 'Snow White', uno de los videoclips que Christina Grimmie grabó antes de morir

Los fans de Christina Grimmie podrán disfrutar de material inédito tras su muerte. La artista fue asesinada cuando estaba firmando autógrafos a la salida de su concierto en Orlando tras recibir varios impactos de bala por un individuo que se suicidó después con el mismo arma.

Dos meses después, los familiares han decidido que vean la luz cuatro videoclips que Christina había grabado y que no se sabía si se publicarían debido al trágico suceso. Estos vídeos forman parte de la serie The Balad Of Jessica Blue, en la que la artista interpretaba a Jessica, una joven que creía que su novia le engañaba.

Snow White es el primero de estos cuatro vídeos, que mezcla diálogos entre los personajes con la canción, y la próxima entrega se hará el 28 de agosto.