Estrenamos cinco canciones inéditas de 'Piece By Piece' de Kelly Clarkson

El 3 de marzo Kelly Clarkson lanza Piece By Piece, su sexto álbum de estudio del que ya puedes escuchar Heartbeat song, que estrenó el 12 de enero.

Sin duda Piece By Piece será éxito en la trayectoria de la estadounidense, que ya cuenta con 5 álbumes de estudio. Su último trabajo, Stronger, ha sido Disco de Platino, ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal y ha generado dos grandes éxitos: Mr. Know It Ally Stronger (What Doesn’t Kill You). El año pasado también publicó un disco navideño (Wrapped In Red) y un recopilatorio de Grandes Éxitos.

Para ir amenizando la espera, en Europa FM te estrenamos en exclusiva cinco canciones inéditas de Piece By Piece. Una cada día desde el jueves 26 de febrero hasta el lunes 2 de marzo.