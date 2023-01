Eva Soriano es de la escuela de Shakira: la entrevista en la que contó que monetiza sus ruinas amorosas

Te interesa Ya puedes escuchar la sesión 53 de Shakira y Bizarrap: ataques a Piqué en la letra y muchos juegos de palabras

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", canta Shakira en la sesión 53 con Bizarrap.

Tras el éxito de Te felicito y Monotonía, la cantante colombiana sigue haciendo caja de su separación y ha llenado de dardos a Piqué y a su chica Clara Chía su nueva canción.

No es la primera que lo hace. Antes lo hizo también Eva Soriano y sacó pecho de ello en una entrevista con La Pija y La Quinqui que se ha hecho ahora viral.

"Chicas, hay que monetizar 💵💸", ha escrito la presentadora de Cuerpos especiales en Twitter para compartir el fragmento de la charla que se ha recuperado en redes y en la que explicaba por qué decidió sacar tajada de su ruptura.

"Hay un punto en que cuando tú le haces malo a alguien y esa persona lo verbaliza y la otra se entera de que lo has contado. Te responsabiliza a ti de que lo hayas contado (...) 'Pavo, yo no he dicho que no lo voy a contar'. En el momento en que yo transite esto y ya esté en una posición en la que me pueda reír de esto, ahora estoy enfadada como una mierda. En el momento en que ya no tenga ira, esto lo voy a monetizar al máximo", dijo Eva Soriano en la charla de noviembre de 2022.

La presentadora contó a los colaboradores del morning de Europa FM —La Pija y La Quinqui vienen los viernes al programa— que tuvo una relación muy tóxica en la que su pareja le puso los cuernos con cinco chicas diferentes en el mismo espacio de tiempo, una situación que,, una vez superada, no ha dudado en utilizar para hacer chistes y monólogos. La víctima no tiene que callar.

"Luego, tú cantas una canción en plan Me dejaste solo... Pero yo cojo y me hago un bloque hablando de tu cara y ya eres una zorra. ¡Pues vete a tomar...!", sentenció en la entrevista recuperada tras la ya famosa sesión de Bizarrap y Shakira.