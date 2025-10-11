Éxtasis estrena 'Esto de la música', una carta que muestra los altibajos de la industria

Después de su éxito Qué les voy a decir , Éxtasis presenta Esto de la música, una canción con la que expresa "todo lo que hay detrás de la industria y que no se ve" . Un single con el que la banda de Viladecavalls apunta alto a sus próximos directos en Madrid y Barcelona.

Éxtasis es sinónimo de que la música es compartir. Geri (Gerard Giner), Putxi (Jordi Pujol) y Guero (Alex Salguero) se conocen desde la guardería. Fue en Viladecavalls donde dieron sus primeros pasos en la música y empezaron a recorrer un camino que continúan juntos.

Bien es cierto que la vida de un artista no es un camino de rosas porque hay altibajos y precisamente de esto reflexionan en Esto de la música, un tema emocional y enérgico con el que Éxtasis habla de "todo lo que hay detrás [de la industria] que no se ve" y las dificultades de hacerse un hueco en este mundo sin perder el amor por la música.

En el videoclip, los tres miembros parecen estar atados, tal vez un claro guiño de cómo la música les ha mantenido unidos, hasta la parte final de la canción, donde dejan las ataduras a un lado elevando el significado y sentido de este tema.

La canción ha sido producida por Santos & Fluren, que ha trabajado con artistas como Rigoberta Bandini o Love of Lesbian.

Madrid y Barcelona, sus próximos destinos sobre los escenarios

Tras un año lleno de conciertos en distintos puntos de España, Éxtasis nos trae sus dos próximos conciertos. Serán en la Sala Movistar Arena de Madrid el próximo 17 de enero y en la Sala Apolo 2 de Barcelona el 13 de marzo, donde podamos ver a la banda en directo. Entradas disponibles en su web www.extasisband.com.