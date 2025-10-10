Leiva nos enseña su mundo en la letra y el videoclip de 'Hasta que me quede sin voz'

Leiva firma un crudo y fiel autorretrato en Hasta que me quede sin voz, tema original de su película documental que llega a los cines el viernes 17 de octubre.

El cantante de Alameda de Osuna se adelanta el estreno en salas y presenta una declaración honesta y emocionante en forma de canción, donde el ritmo lo marca la guitarra y las imágenes caseras del videoclip refuerzan lo que dice la letra.

"Ahora sólo vivo envuelto en orgías de selfies | Revirtiendo depresiones post gira" (...) "No he dormido de un tirón desde hace meses | Mi cuestión con el alcohol crece", canta Leiva, que reconoce sus miedos previos a los conciertos —"Mi terror antes del show crece | Será que rozo la locura | Lo he pensado varias veces"— y los enseña en el vídeo.

También en el videoclip enseña los momentos de desconexión en la montaña, su vida en el campo, sus partidos de fútbol en el barrio, la complicidad con sus amigos e incluso momentos de intimidad con su pareja. Leiva se muestra postrado en la camilla antes de entrar en quirófano para tratarse el problema de las cuerdas vocales, que vertebra el documental presentado en el Festival de Cine de San Sebastián el pasado 25 de septiembre.

El cantante, que empezó a grabar este trabajo en Nueva York en septiembre de 2023 y que escribió el tema cuando se recuperaba de la operación, mezcla las imágenes de euforia y diversión con otras en las que se ve tratando su problema de salud mientras se le oye reflexionar: "Creo que tengo que frenar | Tomarlo con calma".

La letra de 'Hasta que me quede sin voz' de Leiva

Extraño tanto nuestros años salvajes

Tumbados en la tempestad

Ahora sólo vivo envuelto en orgías de selfies

Revirtiendo depresiones post gira

Sorteando la hiperrealidad

Empachado de homicidas chiflados en Netflix

No he dormido de un tirón desde hace meses

Mi cuestión con el alcohol crece

Será que necesito ayuda

Lo he pensado varias veces

Siempre hay una buena excusa

Y no me convence

Serial Killers, masa madre

Tik toks y su puta madre

El mundo de hoy no me pertenece

Sólo es una suerte de manicomio mío

Lo que alcanzo a ver con un solo ojo

Es suficiente realidad

Insaciable mundo herido de egos y odios

Mira los buitres esquilmando el negocio

A mí todo me suena igual

Un algoritmo acelerando el latido

causando destrozos

Los neones nunca son lo que parecen

Mi terror antes del show crece

Será que rozo la locura

Lo he pensado varias veces

Son mis picos de amargura y cuentas pendientes

Serial Killers, masa madre

Tik toks y su puta madre

El mundo de hoy no me pertenece

Sólo es una suerte de manicomio mío

Siempre esas voces, esas voces-fantasma

He andado desquiciado de más

Dándome la espalda

Siempre esas voces, esas voces fantasma

Creo que tengo que frenar

Tomarlo con calma

Siempre esas voces, esas voces fantasma