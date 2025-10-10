Leiva nos enseña su mundo en la letra y el videoclip de 'Hasta que me quede sin voz'
Leiva se adelanta al estreno de Hasta que me quede sin voz y este viernes presenta la canción compuesta para el documental, que acompaña de un videoclip lleno de imágenes caseras. El de Alameda de Osuna nos mete en su cama, sus partidos de fútbol con amigos o sus paseos por la montaña mientras canta a las voces fantasma que le acompañan en su día a día.
'Hasta que me quede sin voz': un Leiva desnudo y transparente
Leiva firma un crudo y fiel autorretrato en Hasta que me quede sin voz, tema original de su película documental que llega a los cines el viernes 17 de octubre.
El cantante de Alameda de Osuna se adelanta el estreno en salas y presenta una declaración honesta y emocionante en forma de canción, donde el ritmo lo marca la guitarra y las imágenes caseras del videoclip refuerzan lo que dice la letra.
"Ahora sólo vivo envuelto en orgías de selfies | Revirtiendo depresiones post gira" (...) "No he dormido de un tirón desde hace meses | Mi cuestión con el alcohol crece", canta Leiva, que reconoce sus miedos previos a los conciertos —"Mi terror antes del show crece | Será que rozo la locura | Lo he pensado varias veces"— y los enseña en el vídeo.
También en el videoclip enseña los momentos de desconexión en la montaña, su vida en el campo, sus partidos de fútbol en el barrio, la complicidad con sus amigos e incluso momentos de intimidad con su pareja. Leiva se muestra postrado en la camilla antes de entrar en quirófano para tratarse el problema de las cuerdas vocales, que vertebra el documental presentado en el Festival de Cine de San Sebastián el pasado 25 de septiembre.
El cantante, que empezó a grabar este trabajo en Nueva York en septiembre de 2023 y que escribió el tema cuando se recuperaba de la operación, mezcla las imágenes de euforia y diversión con otras en las que se ve tratando su problema de salud mientras se le oye reflexionar: "Creo que tengo que frenar | Tomarlo con calma".
La letra de 'Hasta que me quede sin voz' de Leiva
Extraño tanto nuestros años salvajes
Tumbados en la tempestad
Ahora sólo vivo envuelto en orgías de selfies
Revirtiendo depresiones post gira
Sorteando la hiperrealidad
Empachado de homicidas chiflados en Netflix
No he dormido de un tirón desde hace meses
Mi cuestión con el alcohol crece
Será que necesito ayuda
Lo he pensado varias veces
Siempre hay una buena excusa
Y no me convence
Serial Killers, masa madre
Tik toks y su puta madre
El mundo de hoy no me pertenece
Sólo es una suerte de manicomio mío
Lo que alcanzo a ver con un solo ojo
Es suficiente realidad
Insaciable mundo herido de egos y odios
Mira los buitres esquilmando el negocio
A mí todo me suena igual
Un algoritmo acelerando el latido
causando destrozos
Los neones nunca son lo que parecen
Mi terror antes del show crece
Será que rozo la locura
Lo he pensado varias veces
Son mis picos de amargura y cuentas pendientes
Serial Killers, masa madre
Tik toks y su puta madre
El mundo de hoy no me pertenece
Sólo es una suerte de manicomio mío
Siempre esas voces, esas voces-fantasma
He andado desquiciado de más
Dándome la espalda
Siempre esas voces, esas voces fantasma
Creo que tengo que frenar
Tomarlo con calma
Siempre esas voces, esas voces fantasma