Ana Mena estrena 'Lárgate', una canción que eleva el desamor a su máxima expresión

Si algo nos ha enseñado Ana Mena a lo largo de los años es que de las malas experiencias pueden surgir bellas canciones. Ese es un concepto que nos dejó muy claro en Bellodrama, un disco que nació "de la dulzura del desamor".

Ahora lo vuelve a demostrar en Lárgate, una canción de desamor que que interpreta desde la honestidad más pura y que abre camino a una nueva etapa musical.

La intérprete de LAS 12 se aleja de sus ritmos más pop electrónicos como Madrid City o Carita Triste para traer un tema de corte más emocional y que bebe del pop melancólico de los años 70.

Los secretos detrás de la letra de 'Lárgate'

Con Lárgate, la artista de A un paso de la Luna canta al desamor con una letra cargada de crudeza. "Tengo un hacha sin usar | Tengo veneno en el bar | Y una pistola que he aprendido a limpiar | Una almohada pa abrazar | Que me ayuda a calmar | Las ganas de ahogarte", dice la canción.

Bien es cierto, que en esta especie de diálogo interno, ella prosigue confesando que "no está bien desearle la muerte a nadie" pero, sin embargo, le desea a esa persona que le "falte el aire" para sacar de su corazón, la parte que a ella le corresponde. Un tema con el que expresa ese dolor que todos alguna vez hemos pasado en una relación.

Un videoclip en una granja

Ana Mena acompaña este lanzamiento musical de un videoclip muy cinematográfico dirigido por Willy Rodríguez y del que ella es guionista.

La cantante representa a una granjera sexy y fiel en este trabajo en el que su marido es un cadáver. Todo apunta que fue ella quien lo mató (con un pintalabios) para dejar de sufrir y finge que su vida sigue igual. Igual que hacía Norman Bates en Psicosis, la película de Alfred Hitchcock de 1960.

Y para conservar el cuerpo de su cuerpo, lo guarda en una nevera emulando a Penélope Cruz en Volver, que guardaba el cadáver de su expareja en el congelador del bar en el que trabajaba

La carta con la que Ana Mena se abre con su público

Lárgate da paso a la nueva era de Ana Mena, que inauguró la propia artista en una carta que compartió recientemente en sus redes sociales. "Ahora por fin, me apetece atreverme, jugar, fluir...me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado".

"Siento que todo esto que os cuento lo vais a poder notar también en muchas de mis canciones que irán saliendo, y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón", reveló la cantante. Un disco que ha asegurado que lleva preparando desde principios de año y que "aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco quién soy ahora", añadió.

La letra de 'Lárgate' de Ana Mena

[Intro]

Tengo un hacha sin usar

Tengo veneno en el bar

Y una pistola que he aprendido a limpiar

Una almohada pa' abrazar

Que me ayuda a calmar

Las ganas de ahogarte

[Verso 1]

Y no está bien desearle la muerte a nadie

Pero quisiera que te faltara el aire

Abrirte el corazón y sacar mi parte

Tengo diez mil maneras para matarte

[Estribillo]

Si tú quieres, lárgate, lárgate

Que yo no puedo verte de frente

Verte con otra me vuelve criminal

Mejor que ya no te encuentre

Y si tú quieres, lárgate, lárgate

Que lo nuestro nunca fue suficiente

[Post-Estribillo]

Tengo diez mil maneras para matarte, amor, amor

Y así ya no verte-e-e-e-e, eh, eh, eh, eh

Tengo diez mil maneras para matarte

Y así ya no verte-e-e, eh, eh, eh

[Verso 2]

Colgué tu foto en la pared pa' los dardos

Quiero tu casa llenarla de petardos

Rompiendo cada copa y que te cortes los labios

Te escribí una canción aunque no suene en la radio

[Verso 3]

Y yo me enamoré de un infeliz

Que nunca soportó verme feliz

[Pre-Estribillo]

Si este amor me dejó una cicatriz

La tuya va a ser de muerte

[Estribillo]

Y si tú quieres, lárgate, lárgate

Que yo no puedo verte de frente

Verte con otra me vuelve criminal

Mejor que ya no te encuentre

Y si tú quieres, lárgate, lárgate

Que lo nuestro nunca fue suficiente

[Post-Estribillo]

Tengo diez mil maneras para matarte, amor, amor

Y así ya no verte-e-e-e-e, eh, eh, eh, e-e-e-eh

Tengo diez mil maneras para matarte

Y así ya no verte, ah, ah, ah

[Outro]

Que nuestro amor no fue suficiente

Tengo diez mil maneras para matarte

Amor, amor

Y así ya no verte