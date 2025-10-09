Ana Mena presenta en directo 'Lárgate', su nueva balada oscura

¡Ana Mena está de vuelta! Y qué mejor manera de celebrar este regreso con nueva música que estrenando su nuevo single en directo.

Lárgate es la canción con la que la malagueña abre su nueva etapa musical. El tema, que lleva adelantando la última semana, es una balada oscura en la que la artista vuelca su rencor hacia otra persona a través del pop melódico.

Y hasta ahora solo había escuchado un adelanto, pero la intérprete de Las 12 ya nos ha deleitado con una interpretación inédita de su nuevo single. Ha sido en El Hormiguero donde la cantante, después de hablar de esta nueva etapa profesional y de los entresijos de la canción, ha cogido un pie de micro para presentarnos Lárgate.

Con un granero de fondo —siguiendo con la estética que le ha dado al tema— Ana Mena se ha abrazado al micrófono para entonar con mucha emotividad su nueva canción, pronunciando una letra oscura de lo más visceral.

Lárgate es una balada inspirada en las del pop de los años 70. En ella, Ana Mena mezcla el odio con la fragilidad en el amor, mientras desea que otra persona no vuelva a su vida, sea de la forma que sea.

Aunque ya la hemos podido escuchar en directo, la nueva canción de la malagueña estará disponible en todas las plataformas el viernes 10 de octubre.