Viva Suecia se da un baño de masas en Madrid para presentar 'Hecho en tiempos de paz', su nuevo disco

Los cuatro integrantes de Viva Suecia tenían un plan: celebrar un pequeño evento con sus fans en la calle de la Paz de Madrid para presentar su nuevo disco, Hecho en tiempos de paz, estrenado este viernes 10 de octubre. Con él, la banda compone "pequeños momentos de paz al margen de todas las guerras que vemos en la tele", según contaron en Cuerpos especiales.

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una cita íntima se convirtió en una gran convocatoria de público. "Familia, hoy teníamos una idea preciosa: salir a la calle, guitarra en mano, y celebrar con vosotros este nuevo disco como más nos gusta, cerca y sin filtros. Pero ya sabéis cómo es esto... La policía nos ha obligado a cancelar en el último momento", informó Viva Suecia al terminar el evento.

"Hemos improvisamos un plan B. No todos pudisteis entrar, y eso nos duele. De verdad. Gracias por venir, y por seguir ahí, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Prometemos que esto solo acaba de empezar, y habrá más, mucho más", añadió la banda. La idea original, tocar en la calle, se transformó rápidamente en un pequeño evento dentro del Teatro Albéniz, ubicado en esa misma calle dentro del UMusic Hotel Madrid.

Dentro del teatro

Entre todos los fans que esperaban ver a Viva Suecia en la calle, consiguieron entrar al recinto unas 900 personas. Del resto, muchos esperaron en la calle confiando en una segunda parte del evento que se hizo realidad. Pero antes, la banda se subió al escenario del Teatro Albéniz con copas en la mano y con la escenografía de una función posterior, lo que limitó el tiempo que sus integrantes pudieron celebrar su música con el público.

"Las fuerzas del orden se han alarmado y hemos tenido que improvisar"

"Tenemos muy poquito tiempo. Esto es una idea que se nos ocurrió porque somos de Universal, el UMusic Hotel Madrid está en la calle de la Paz, nuestro disco se llama Hecho en tiempos de paz... todo cuadraba", empezó diciendo Rafa Val al inicio del evento. "En realidad, a nosotros no nos invitan a nada, no nos dan premios, no sonamos en las radios gordas... Nosotros llevamos doce años sostenidos por vosotros. La única mnanera que tenemos de devolveros el cariño es haciendo música. De repente, la prensa sobredimensionó esto, parecía que íbamos a tocar en el Wanda pero aquí... Y las fuerzas del orden se han alarmado y hemos tenido que improvisar", añadió.

En total, Viva Suecia improvisaron tres canciones de su nuevo álbum: Deja encendida una luz, Sangre y Mala prensa, un tema inédito en ese momento que interpretaron en primicia y en directo. Junto a esta última canción, los músicos quisieron hacer una mezcla con su mayor éxito, El bien, para permitirles a sus fans cantar a pleno pulmón.

Fuera, en la calle

Al terminar el evento en el interior, Viva Suecia quiso hacer efectiva la idea germen del evento al cantar rodeados de su público en plena calle de la Paz, donde Dolor y gloria sonó con la fuerza de quienes hubieran seguido escuchando a su banda preferida durante toda la tarde.

A modo de coros improvisados, una fan llamada Sara se animó a cantar con la banda de fondo: "Nunca pensé que se me escucharía, porque era una más acompañando al grupo de mis sueños, pero la verdad que empastan nuestras voces muy bien. Sería un sueño cantar con vosotros, ya es un sueño oírme haceros ese coro improvisado. Yo era una más del público, feliz porque aunque no pude entrar al teatro, tuvieron el detalle de salir a compartir con nosotros", comentó en Instagram.