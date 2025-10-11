La contundente reacción de Óscar Casas a 'Lárgate', la nueva canción de Ana Mena

"Y no está bien desearle la muerte a nadie / Pero quisiera que te faltara el aire", canta Ana Mena en Lárgate, su nuevo sencillo y su primera canción propia desde que estrenó Carita triste en agosto de 2024.

La malagueña regresa a la música con fuerza y sin pelos en la lengua, ya que la letra de la canción fantasea con matar a un amor del pasado. "Si tú quieres, lárgate / Que yo no puedo verte de frente / Verte con otra me vuelve criminal / Mejor que ya no te encuentre / Y si tú quieres, lárgate / Que nuestro amor no fue suficiente / Tengo diez mil maneras para matarte, amor", dice el estribillo.

Pocas horas después del lanzamiento de esta composición, Óscar Casas ha querido reaccionar en sus redes sociales. El joven actor de 27 años es la actual pareja sentimental de Ana Mena, por lo que su mensaje está cargado de significado: "¿A quién hay que cargarse, baby?", ha escrito en una historia de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro con la artista.

Historia en Instagram de Óscar Casas sobre 'Lárgate', la nueva canción de Ana Mena | Instagram @oscar_casas_

Ana Mena ha compartido esta publicación en su propia cuenta de Instagram, añadiendo la palabra "bebé" de manera cariñosa. Y es que hace meses que la cantante de 28 años y el hermano de Mario Casas no esconden su amor públicamente, ya que son numerosos los comentarios que se dedican en redes sociales.

Casi un año juntos

Ana Mena y Óscar Casas se habrían conocido por la película Ídolos, que se estrenará el próximo 14 de noviembre. Ambos protagonizan esta historia de "adrenalina y amor", tal y como contó la malagueña a su paso por El Hormiguero. Así, habría sido en el set de rodaje donde habría surgido la chispa de su amor. "Estoy superfeliz", dijo ella misma en el programa de Pablo Motos.

Los rumores de su romance llegaron a mediados de diciembre de 2024, cuando se hizo viral una imagen suya dándose un beso en plena calle. La relación se confirmó en junio de 2025, cuando Ana Mena y Óscar Casas decidieron hacer público su amor con publicaciones juntos en redes sociales.