Todos los conciertos en Madrid por la Hispanidad 2025: de Henry Méndez a María José Llergo
Madrid continúa con su programación musical por la Hispanidad 2025 tras el concierto de Gloria Estefan. Hasta el domingo 12 de octubre, la capital se convierte en un escenario con espectáculos como los de María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz o Niña Polaca.
Gloria Estefan sube al escenario a Nathy Peluso y a su familia durante su concierto en Madrid
Tras el mediático concierto de Gloria Estefan el pasado 5 de octubre, Madrid sigue celebrado la Hispanidad 2025 con numerosos espectáculos gratuitos de artistas como María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz o Niña Polaca.
Los conciertos se dividen por días y ubicaciones, aunque la mayoría tendrán lugar en cuatro espacios de la capital: la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza de España y el Puente del Rey.
A continuación, presentamos las próximas citas de la programación de la Hispanidad 2025 en Madrid hasta el domingo 12 de octubre.
Plaza Mayor
- Çantamarta - 9 de octubre - 19:45
- Los Estanques + El Canijo de Jerez - 9 de octubre - 21:30
- Maestro Espada - 10 de octubre - 18:30
- Rita Payés - 10 de octubre - 19:30
- Silvana Estrada y Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía - 10 de octubre - 21:30
- Mocedades y Los Panchos - 11 de octubre - 13:00
- Orquesta Aragón - 11 de octubre - 19:00
- María José Llergo - 11 de octubre - 21:00
- Concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid - 12 de octubre – 12:00
- Corral de la Morería - 12 de octubre - 21:00
Puerta del Sol
- Nidia Gongora - 9 de octubre - 19:15
- Henry Méndez - 9 de octubre - 21:30
- Miranda! - 10 de octubre - 19:50
- Babasónicos - 10 de octubre - 21:30
- El Twanguero presentando Soñando California - 11 de octubre - 13:00
- OnOff - 11 de octubre - 18:50
- Kevin Johansen + Liniers + The Nada - 11 de octubre - 20:00
- El influjo de Iberoamérica en la zarzuela - 12 de octubre - 13:30
- Naíza - 12 de octubre - 18:00
Plaza de España
- Aleesha - 9 de octubre - 18:30
- Chita - 9 de octubre - 20:10
- Bon Calso - 9 de octubre - 21:45
- Espectáculo de danza del Conservatorio Profesional de Danza Fortea - 10 de octubre - 18:00
- Muerdo - 10 de octubre - 20:00
- Dillom - 10 de octubre - 21:45
- Eliades Ochoa - 11 de octubre - 13:00
- La Ganga Calé - 11 de octubre - 19:30
- Alizzz - 11 de octubre - 21:30
- Sonora Ponceña - 12 de octubre - 13:00
- Tiraya - 12 de octubre - 18:00
- Bomba Estéreo - 12 de octubre - 19:30
Puente del Rey - Madrid Río
- Concierto de la Orquesta del Plata - 9 de octubre - 20:00
- Orquesta El Macabeo - 9 de octubre - 21:00
- Nacho Nacif - 10 de octubre – 20:00
- Niña Polaca - 10 de octubre - 21:30
- Gerardo Morán y Los más queridos - 11 de octubre - 13:00
- Bareto - 11 de octubre - 19:00
- Karina La Princesita - 11 de octubre - 21:30
Otros espacios
- Desde el amor. Binelli – Ferman Duo - 9 de octubre - 19:00 - Centro Sefarad-Israel
- La mujer en Hispanoamérica. Trío Nuestra América - 10 de octubre - 19:00 - Casa Museo Lope de Vega
- Trío Valdés Legacy - 10 de octubre - 20:00 - Centro Cultural Paco Rabal
- Reflejos de Macondo - 11 de octubre - 19:00 - Teatros del Canal – Sala Roja
- Concierto Bajo mi voz - 12 de octubre - 17:00 y 18:00 - Caixaforum
- La Argenta Ensamble - 12 de octubre - 17:00 - Acceso exterior a la plaza de Toros de Las Ventas
Conciertos en las salas Madrid en Vivo
La programación musical de la Hispanidad 2025 también incluyen numerosos conciertos en salas, algunos de ellos con entrada de pago.
- Proyecto Lunfardo - 9 de octubre - 21:30 - Moe
- Juan Vegas - 9 de octubre - 21:00 - Peor para el Sol
- Concierto conferencia: Flamenco de ida y vuelta. América en el flamenco - 9 de octubre - 20:00 - Tablao Torero
- Emilio Ibañez + William Vivanco - 10 de octubre - 22:30 - Rincón del Arte Nuevo
- Sofía Gabanna (40 aniversario Silikona) - 10 de octubre - 21:00 - Silikona
- Ronnie Romero con Gus G - 11 de octubre - 20:00 - El Sol
- Papelón - 11 de octubre - 21:00 - Hangar 48
- Jump For Sugar + Mota Blues - 11 de octubre - 22:00 - Tempo Audiophile Club
- Oscar Rápalo - 11 de octubre - 00:00 - Rincón del Arte Nuevo
- María Cristina Plata - 12 de octubre - 19:00 - Villanos
- José y el Toro - 12 de octubre - 21:00 - Café La Palma
Conciertos de las Bandas de Música
El domingo 12 de octubre a las 12:00 se celebrarán varios conciertos liderados por bandas de música. Tendrán lugar en distintos municipios: Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete.
- Banda de Música de Ciempozuelos - Sala Multifuncional de Ciempozuelos
- Banda de Música de Alcobendas - Templete del Parque de Cataluña
- Asociación Cultural Banda de Música de Meco - Plaza de la Constitución
- Asociación Cultural Banda de Música Villa de Algete - Plaza de la Constitución
- Banda de Música de San Martín De la Vega - Auditorio Municipal Julián Antonio Sánchez
- Banda de Música de Navalcarnero - Plaza de Segovia
- Banda de Música de Brunete - Templete de los Jardincillos