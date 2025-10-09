Todos los conciertos en Madrid por la Hispanidad 2025: de Henry Méndez a María José Llergo

Henry Méndez en las fiestas de Villa de Vallecas | Matias Chiofalo / Europa Press

Tras el mediático concierto de Gloria Estefan el pasado 5 de octubre, Madrid sigue celebrado la Hispanidad 2025 con numerosos espectáculos gratuitos de artistas como María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz o Niña Polaca.

Los conciertos se dividen por días y ubicaciones, aunque la mayoría tendrán lugar en cuatro espacios de la capital: la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza de España y el Puente del Rey.

A continuación, presentamos las próximas citas de la programación de la Hispanidad 2025 en Madrid hasta el domingo 12 de octubre.

Plaza Mayor

Çantamarta - 9 de octubre - 19:45

- 9 de octubre - 19:45 Los Estanques + El Canijo de Jerez - 9 de octubre - 21:30

- 9 de octubre - 21:30 Maestro Espada - 10 de octubre - 18:30

- 10 de octubre - 18:30 Rita Payés - 10 de octubre - 19:30

- 10 de octubre - 19:30 Silvana Estrada y Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 Mocedades y Los Panchos - 11 de octubre - 13:00

- 11 de octubre - 13:00 Orquesta Aragón - 11 de octubre - 19:00

- 11 de octubre - 19:00 María José Llergo - 11 de octubre - 21:00

- 11 de octubre - 21:00 Concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid - 12 de octubre – 12:00

- 12 de octubre – 12:00 Corral de la Morería - 12 de octubre - 21:00

Puerta del Sol

Nidia Gongora - 9 de octubre - 19:15

- 9 de octubre - 19:15 Henry Méndez - 9 de octubre - 21:30

- 9 de octubre - 21:30 Miranda! - 10 de octubre - 19:50

- 10 de octubre - 19:50 Babasónicos - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 El Twanguero presentando Soñando California - 11 de octubre - 13:00

- 11 de octubre - 13:00 OnOff - 11 de octubre - 18:50

- 11 de octubre - 18:50 Kevin Johansen + Liniers + The Nada - 11 de octubre - 20:00

- 11 de octubre - 20:00 El influjo de Iberoamérica en la zarzuela - 12 de octubre - 13:30

- 12 de octubre - 13:30 Naíza - 12 de octubre - 18:00

Plaza de España

Aleesha - 9 de octubre - 18:30

- 9 de octubre - 18:30 Chita - 9 de octubre - 20:10

- 9 de octubre - 20:10 Bon Calso - 9 de octubre - 21:45

- 9 de octubre - 21:45 Espectáculo de danza del Conservatorio Profesional de Danza Fortea - 10 de octubre - 18:00

- 10 de octubre - 18:00 Muerdo - 10 de octubre - 20:00

- 10 de octubre - 20:00 Dillom - 10 de octubre - 21:45

- 10 de octubre - 21:45 Eliades Ochoa - 11 de octubre - 13:00

- 11 de octubre - 13:00 La Ganga Calé - 11 de octubre - 19:30

- 11 de octubre - 19:30 Alizzz - 11 de octubre - 21:30

- 11 de octubre - 21:30 Sonora Ponceña - 12 de octubre - 13:00

- 12 de octubre - 13:00 Tiraya - 12 de octubre - 18:00

- 12 de octubre - 18:00 Bomba Estéreo - 12 de octubre - 19:30

Puente del Rey - Madrid Río

Concierto de la Orquesta del Plata - 9 de octubre - 20:00

- 9 de octubre - 20:00 Orquesta El Macabeo - 9 de octubre - 21:00

- 9 de octubre - 21:00 Nacho Nacif - 10 de octubre – 20:00

- 10 de octubre – 20:00 Niña Polaca - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 Gerardo Morán y Los más queridos - 11 de octubre - 13:00

- 11 de octubre - 13:00 Bareto - 11 de octubre - 19:00

- 11 de octubre - 19:00 Karina La Princesita - 11 de octubre - 21:30

Otros espacios

Desde el amor. Binelli – Ferman Duo - 9 de octubre - 19:00 - Centro Sefarad-Israel

- 9 de octubre - 19:00 - Centro Sefarad-Israel La mujer en Hispanoamérica. Trío Nuestra América - 10 de octubre - 19:00 - Casa Museo Lope de Vega

- 10 de octubre - 19:00 - Casa Museo Lope de Vega Trío Valdés Legacy - 10 de octubre - 20:00 - Centro Cultural Paco Rabal

- 10 de octubre - 20:00 - Centro Cultural Paco Rabal Reflejos de Macondo - 11 de octubre - 19:00 - Teatros del Canal – Sala Roja

- 11 de octubre - 19:00 - Teatros del Canal – Sala Roja Concierto Bajo mi voz - 12 de octubre - 17:00 y 18:00 - Caixaforum

- 12 de octubre - 17:00 y 18:00 - Caixaforum La Argenta Ensamble - 12 de octubre - 17:00 - Acceso exterior a la plaza de Toros de Las Ventas

Conciertos en las salas Madrid en Vivo

La programación musical de la Hispanidad 2025 también incluyen numerosos conciertos en salas, algunos de ellos con entrada de pago.

Proyecto Lunfardo - 9 de octubre - 21:30 - Moe

- 9 de octubre - 21:30 - Moe Juan Vegas - 9 de octubre - 21:00 - Peor para el Sol

- 9 de octubre - 21:00 - Peor para el Sol Concierto conferencia: Flamenco de ida y vuelta. América en el flamenco - 9 de octubre - 20:00 - Tablao Torero

- 9 de octubre - 20:00 - Tablao Torero Emilio Ibañez + William Vivanco - 10 de octubre - 22:30 - Rincón del Arte Nuevo

- 10 de octubre - 22:30 - Rincón del Arte Nuevo Sofía Gabanna (40 aniversario Silikona) - 10 de octubre - 21:00 - Silikona

- 10 de octubre - 21:00 - Silikona Ronnie Romero con Gus G - 11 de octubre - 20:00 - El Sol

- 11 de octubre - 20:00 - El Sol Papelón - 11 de octubre - 21:00 - Hangar 48

- 11 de octubre - 21:00 - Hangar 48 Jump For Sugar + Mota Blues - 11 de octubre - 22:00 - Tempo Audiophile Club

- 11 de octubre - 22:00 - Tempo Audiophile Club Oscar Rápalo - 11 de octubre - 00:00 - Rincón del Arte Nuevo

- 11 de octubre - 00:00 - Rincón del Arte Nuevo María Cristina Plata - 12 de octubre - 19:00 - Villanos

- 12 de octubre - 19:00 - Villanos José y el Toro - 12 de octubre - 21:00 - Café La Palma

Conciertos de las Bandas de Música

El domingo 12 de octubre a las 12:00 se celebrarán varios conciertos liderados por bandas de música. Tendrán lugar en distintos municipios: Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete.