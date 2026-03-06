Fangoria pone fecha a su nuevo disco 'La verdad o la imaginación' y desvela el tracklist

Fangoria llega con nueva música. El grupo ha vuelto a lo grande con Me voy, una canción con ese ritmo tan típico de Alaska que nutre synth pop de los años 70 y 80.

Pero este es solo un adelanto de lo que está por llegar: este 6 de marzo Alaska y Nacho Canut han anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, La verdad o la imaginación, que se estrena el próximo 24 de abril.

Este es el primer álbum de Fangoria desde 2016, lleno de nuevas canciones. Un disco producido por el holandés Matt Pop junto al grupo, que han hecho un álbum más conceptual, más dirigido hacia el techno más melódico y bailable.

Doce nuevas canciones bailables y pegadizas, adictivas y magnéticas, que hablan casi siempre de relaciones… con el tiempo, con la decepción, con el aburrimiento y la costumbre, con el alcohol, con la verdad y la fantasía, con las despedidas...

Tracklist de La verdad o la imaginación