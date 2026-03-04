Fangoria estrena 'Me voy', una canción que recuerda a sus grandes éxitos electrónicos
El dúo formado por Alaska y Nacho Canut ha publicado Me voy, el adelanto de su próximo disco que verá la luz este año. La letra nos habla de una ruptura que estaba más pronosticada por malas actitudes del destinatario.
Fangoria está de vuelta y lo ha hecho con un tema que evoca a sus tiempos de gloria, en los que fueron referentes del pop electrónico en España.
Los creadores de grandes éxitos como Ni tú ni nadie o A quién le importa estrenan Me voy, que posee ese ritmo tan típico del synth pop de los años 70 y 80.
Y es que ya nos lo advirtió Mario Vaquerizo, pareja de Olvido (Alaska), que esta canción iba a volvernos locos: "De lo mejor de Fangoria y mira que eso es difícil. Enhorabuena, jefa".
El significado de 'Me voy'
Pero la magia de Mevoy no reside únicamente en ese ritmo que nos recuerda a otra época, sino que su letra lo convierte aún más en uno de sus mejores temas.
La letra nos habla de una relación en la que la mujer ya se ha cansado de soportar ciertas actitudes de su pareja, entre ellas la dejadez. Como dice Alaska, "Lo siento por ti, pero tú te lo has buscado".
En cuanto a su videoclip, podemos ver una estética minimalista con fondos blancos y vestimenta oscura y elementos propios de un museo postmoderno. Bolas metálicas, un sillón bastante incómodo, un péndulo y una pantalla que reproduce en ocasiones el videoclip.
Además, podemos ver a Alaska preparando cócteles y a Nacho retocando unas flores, todo el tiempo separados, representando esa distancia que venía apareciendo en la relación y que culmina con flores, jarrones, vasos y líquidos tirados por el suelo.
Al final, ambos aparecen en una sala oscura con una iluminación rojiza y destellos de bola disco, lo cual podría representar ese golpe sobre la mesa que simboliza la relación, rompiendo con la monotonía del videoclip (y de la relación) y buscando, por tanto, su felicidad en un entorno distinto.
Letra de 'Me voy'
Tú me lo pides por favor
Yo me mantengo en mi opinión
Aunque me dé un poco igual
lo veo todo muy claro
-
Pierdes el tiempo y la razón
y hasta la buena educación
No te lo tomes a mal
no me he sabido explicar
-
Lo que quiero decir
Es que yo ya me he cansado
Y lo siento por ti
Pero tú te lo has buscado
-
Y no quiero seguir
sin poder decirte algo más
Se terminó
Tú te quedas yo me voy
-
Y todo fue por dejadez
por evitar reconocer
que no sé cómo acabar
que hasta aquí hemos llegado
-
Sabes que a veces el querer
es caprichoso y hasta cruel
no te lo tomes a mal
no me he sabido explicar
-
Lo que quiero decir
Es que yo ya me he cansado
Y lo siento por ti
Pero tú te lo has buscado
-
Y no quiero seguir
sin poder decirte algo más
Se terminó
Tú te quedas yo me voy
-
Y dejémoslo así
Vete a saber
si me vuelvo a arrepentir
-
Lo que quiero decir
Es que yo ya me he cansado
Y lo siento por ti
Pero tú te lo has buscado
-
Y no quiero seguir
sin poder decirte algo más
Se terminó
Tú te quedas yo me voy
Se terminó
Tú te quedas yo aquí estoy