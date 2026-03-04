Fangoria estrena 'Me voy', una canción que recuerda a sus grandes éxitos electrónicos

Un golpe sobre la mesa

Fangoria está de vuelta y lo ha hecho con un tema que evoca a sus tiempos de gloria, en los que fueron referentes del pop electrónico en España.

Los creadores de grandes éxitos como Ni tú ni nadie o A quién le importa estrenan Me voy, que posee ese ritmo tan típico del synth pop de los años 70 y 80.

Y es que ya nos lo advirtió Mario Vaquerizo, pareja de Olvido (Alaska), que esta canción iba a volvernos locos: "De lo mejor de Fangoria y mira que eso es difícil. Enhorabuena, jefa".

El significado de 'Me voy'

Pero la magia de Mevoy no reside únicamente en ese ritmo que nos recuerda a otra época, sino que su letra lo convierte aún más en uno de sus mejores temas.

La letra nos habla de una relación en la que la mujer ya se ha cansado de soportar ciertas actitudes de su pareja, entre ellas la dejadez. Como dice Alaska, "Lo siento por ti, pero tú te lo has buscado".

En cuanto a su videoclip, podemos ver una estética minimalista con fondos blancos y vestimenta oscura y elementos propios de un museo postmoderno. Bolas metálicas, un sillón bastante incómodo, un péndulo y una pantalla que reproduce en ocasiones el videoclip.

Además, podemos ver a Alaska preparando cócteles y a Nacho retocando unas flores, todo el tiempo separados, representando esa distancia que venía apareciendo en la relación y que culmina con flores, jarrones, vasos y líquidos tirados por el suelo.

Al final, ambos aparecen en una sala oscura con una iluminación rojiza y destellos de bola disco, lo cual podría representar ese golpe sobre la mesa que simboliza la relación, rompiendo con la monotonía del videoclip (y de la relación) y buscando, por tanto, su felicidad en un entorno distinto.

Letra de 'Me voy'

Tú me lo pides por favor

Yo me mantengo en mi opinión

Aunque me dé un poco igual

lo veo todo muy claro

-

Pierdes el tiempo y la razón

y hasta la buena educación

No te lo tomes a mal

no me he sabido explicar

-

Lo que quiero decir

Es que yo ya me he cansado

Y lo siento por ti

Pero tú te lo has buscado

-

Y no quiero seguir

sin poder decirte algo más

Se terminó

Tú te quedas yo me voy

-

Y todo fue por dejadez

por evitar reconocer

que no sé cómo acabar

que hasta aquí hemos llegado

-

Sabes que a veces el querer

es caprichoso y hasta cruel

no te lo tomes a mal

no me he sabido explicar

-

Lo que quiero decir

Es que yo ya me he cansado

Y lo siento por ti

Pero tú te lo has buscado

-

Y no quiero seguir

sin poder decirte algo más

Se terminó

Tú te quedas yo me voy

-

Y dejémoslo así

Vete a saber

si me vuelvo a arrepentir

-

Lo que quiero decir

Es que yo ya me he cansado

Y lo siento por ti

Pero tú te lo has buscado

-

Y no quiero seguir

sin poder decirte algo más

Se terminó

Tú te quedas yo me voy

Se terminó

Tú te quedas yo aquí estoy