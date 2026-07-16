Feid, Marc Anthony y Ricardo Montaner entre otros artistas se vuelcan con Venezuela en un concierto benéfico

Varios artistas de renombre han organizado el concierto benéfico Unidos Por Venezuela en Miami para recaudar fondos con los que ayudar a los ciudadanos afectados por el doble terremoto.

Aún se sienten las consecuencias del trágico terremoto que asoló Venezuela hace unas semanas. Un desastre que ha conmocionado a la comunidad internacional y por el que varios artistas de talla internacional han decidido unirse en el concierto solidario Unidos Por Venezuela que se celebrará en Miami.

Una show que busca recaudar fondos para las familias y comunidades afectadas y que estará protagonizado por cantantes como Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos, aunque se esperan nuevas confirmaciones.

Además, el conciertoteniendo la posibilidad de que los espectadores puedan realizar donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, contribuciones corporativas y campañas de donación.

Tal y como han indicado desde la organización, el concierto también incluirá reportajes especiales sobre las labores de rescate, el trabajo humanitario sobre el terreno y testimonios de supervivientes de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el país el 24 de junio, provocando el derrumbe de varios edificios en La Guaira y Caracas, dejando cerca de 5.000 muertos, más de 16.000 heridos y casi 18.000 personas sin hogar