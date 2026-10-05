El festival Primavera Sound desvela su cartel de 2027

El festival Primavera Sound es uno de los favoritos del público, con miles de fans nacionales e internacionales acudiendo cada año al recinto ubicado en el Parc del Fòrum de Barcelona. Una cita que, en su edición de 2027, además, cumple su 25 aniversario, erigiéndose como una de las referencias festivales de todo el mundo.

Un evento que acaba de dar a conocer qué artistas formarán parte del Primavera Sound 2027, con nombres tan destacados como Bad Gyal, Lola Young, Doechii, Phoebe Bridgers o Hayley Wiliams.

Una propuesta en la que grandes referentes musicales a nivel internacional también comparten protagonismo con iconos españoles como Alcalá Norte, Los Punsetes, Viva Belgrado o Axolotes Mexicanos.

Como viene siendo habitual, Primavera Sound sigue apostando por la música electrónica como uno de sus ejes principales, con Richie Hawtin, Skrillex o Four Tet.

Las entradas para el festival aún no han salido a la venta, aunque la organización ha puesto a disposición un enlace para acceder a la Fan Sale de abonos. Tal y como indican, el registro estará disponible hasta el 7 de octubre a las 23:59 horas (CEST) y la Fan Sale comenzará el día 8 a las 11:00 horas (CEST).