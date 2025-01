El fin de The Weeknd podría estar cerca

Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del artista The Weeknd, es uno de los grandes creadores de los últimos años. Desde que el canadiense lanzase en 2011 su álbum debut House of balloons, los focos se han cernido sobre este joven canadiense, que no ha dejado de conseguir fama y éxitos con sus trabajos, sobre todo, con la publicación del álbum After hours y su archipopular Blinding lights.

Una trayectoria ascedente que se ha visto, en cierto modo, opacada por la falta de apoyo masivo por parte del público de dos de sus últimos proyectos: el álbum Dawn FM, que conforma el segundo capítulo de la trilogía iniciada con After hours, y la serie The Idol, protagonizada y creada por él mismo.

Con este contexto, The Weeknd ha concedido una entrevista a la revista estadounidense Variety en la que aborda el próximo lanzamiento de su nuevo álbum, Hurry up tomorrow, con el que cierra la trilogía, y el largometraje homónimo en el que también ejerce de protagonista y creador.

A lo largo de la conversación, el artista ha abordado las implicaciones que tienen para él estos nuevos proyectos tan personales, sobre todo, como él menciona, después de perder la voz durante su concierto en el SoFi Stadium en Inglewood y llevar a cabo una búsqueda de los motivos que le llevaron a sufrir este episodio. "Todo estaba ahí arriba", ha indicado, argumentando que muchos factores como el cansancio y el estrés habían sido los responsables.

Sin embargo, y a pesar de experimentar una recuperación que le permitió finalizar su gira After Hours Til Dawn de manera exitosa, el impacto de ese momento no ha abandonado al artista durante el proceso creativo de los dos proyectos de Hurry up tomorrow, en los que reflexiona sobre el impacto de la fama en sus protagonistas.

Un relato que ha llevado a algunos medios y fans a intuir la posibilidad del fin de The Weeknd y que él mismo se ha encargado de confirmar durante la charla, de forma velada al hablar de "cerrar este capítulo", y de una mucho más contundente como al referirse a ese cierre como el de su "existencia como The Weeknd".

"Es un estado mental en el que tengo que entrar y que ya no deseo. Siento que conlleva tanto… (...) Tienes una personalidad, pero luego tienes la competencia. Se convierte en una carrera de ratas: más elogios, más éxito, más espectáculos, más álbumes, más premios y más números uno. Nunca termina hasta que lo terminas", ha indicado a Variety.

"Para mí, en este momento, The Weeknd, sea lo que sea, ya está dominado. Nadie va a hacer The Weeknd mejor que yo, y yo no voy a hacerlo mejor de lo que es ahora. Creo que he superado todos los desafíos como este personaje, y es por eso que estoy realmente emocionado con esta película, porque me encanta este desafío", ha explicado acerca del estreno de Hurry Up Tomorrow, añadiendo que quiere "saber qué viene después (...) cómo será el mañana".