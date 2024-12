La nueva película de The Weeknd, protagonizada por Jenna Ortega y Barry Keoghan, verá la luz en 2025

La nueva película de Abel The Weeknd Tesfaye, que comparte título con su próximo álbum, Hurry Up Tomorrow, por fin ha publicado su fecha de estreno en Estados Unidos para el 16 de mayo de 2025, según The Hollywood Reporter.

Se trata de un thriller de suspense protagonizado por el propio The Weeknd junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan, bajo la batura del director Trey Edward Shults, que ha dirigido en algunas películas de la productora A24 como Waves o It Comes at Night.

El largometraje también contará con la participación de uno de los colaboradores habituales de The Weeknd en el apartado musical: Daniel Oneohtrix Point Never Lopatin. The Weeknd y su compañía, Manic Phase, están llevando a cabo la producción de la película para Lionsgate .

Hurry Up Tomorrow, la película, será el próximo trabajo cinematográfico del artista tras el escaso éxito obtenido por The Idol, la serie ideada por el autor que fue cancelada el año pasado, tras haber publicado apenas su primera temporada.

El nuevo álbum homónimo, por su parte, tiene previsto su lanzamiento oficial para el próximo 24 de enero, completando la trilogía de After Hours, de 2020, y Dawn FM, de 2022.