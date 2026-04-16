La final del Mundial tendrá actuación musical por primera vez en la historia, con Coldplay y otros artistas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirma que la final del Mundial de fútbol contará con un show musical en su descanso del medio tiempo al puro estilo de la Super Bowl .

La música y el deporte parece que se vuelven a dar la mano, pero esta vez en el fútbol: por primera vez en la historia, el descanso de medio tiempo de la final del Mundial —celebrado en Estados Unidos, Canadá y México— tendrá una actuación musical.

Así lo ha confirmado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien promete que la cita musical estará a la altura. Una decisión que parece que quiere seguir el éxito televisivo que produce el espectáculo en la Super Bowl cada año.

Además de confirmar este evento, el presidente de la FIFA ha dado un nombre para el protagonista de la cita: será Coldplay el grupo principal del espectáculo, pero adelanta que actuarán otros artistas. "Todavía no puedo revelar quiénes actuarán, pero habrá más de un artista. Será el mayor show del planeta: fantástico", adelanta.

El partido de fútbol que decidirá al campeón del mundo se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife en el área de Nueva York/Nueva Jersey. E Infantino ha dejado claro que el show estará a la altura del lugar y de la audiencia global que reúne el Mundial.

Polémicas por este espectáculo

La decisión de poner un espectáculo musical en el descanso de un partido de fútbol ha provocado discrepancias. Algunas señalan a que el descanso de 15 minutos no es suficiente para una actuación, y que alargarlo sería contraproducente para los jugadores de fútbol.

Por otro lado, hay quejas a nivel cultural, pues los forofos del deporte prefieren hacer seguimiento del partido y de los jugadores, además de conservar la atmósfera de la grada en lugar de desconectar por unos minutos con una actuación musical.

Esta decisión ya se tomó en la final de la Copa de fútbol alemana, la DFB-Pokal en 2017: en el partido que en enfrentó a Frankfurt y Borussia Dortmund en Berlín tuvo un espectáculo musical por iniciativa de la FIFA. En él actuó la cantante pop Helene Fisher, pero el show no fue bien recibido en el estadio.

Se trata de una decisión histórica para el deporte internacional que busca agrandar la parte de entretenimiento de un evento tan seguido como es el Mundial de fútbol al estilo estadounidense. De hecho, Infantino ha añadido que, además de la actuación musical, a la final acudirán "todas las estrellas que puedas imaginar".