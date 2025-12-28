Las cinco giras con mayor recaudación de 2025: de Coldplay a Shakira

Los conciertos están a la orden del día. Para los amantes de la música, el directo es la forma perfecta para disfrutar de sus artistas favoritos, y eso se demuestra en los procesos de venta de entradas.

Recientemente, muchos fans se quedaron sin tickets para ver a Rosalía en su LUX TOUR 2026 ante la alta demanda, mientras otros artistas anuncian fechas con más de un año de antelación ante el auge de estos espectáculos culturales.

Por eso, es interesante descubrir cuáles son las giras internacionales que han conseguido una mayor recaudación a lo largo del año. Los datos que presentamos a continuación pertenecen a Billboard Boxscore y están basados en los conciertos celebrados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

5. Shakira

Shakira es la única artista de habla no inglesa que aparece en la lista gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que ha recaudado 327,4 millones de dólares en un año por la venta de 2,5 millones de entradas en 64 conciertos. El tour continúa en 2026 por Latinoamérica y pasará por España, aunque todavía se desconocen las fechas.

Shakira en Río de Janeiro con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Getty Images

4. The Weeknd

El canadiense consigue la cuarta plaza entre las giras con mayor recaudación del año por After Hours Til Dawn Tour, que ha recaudado 336,7 millones de dólares por la venta de 2,2 millones de entradas en 46 conciertos. En verano de 2026, The Weeknd actuará cuatro noches en España.

The Weeknd en 2025 en Atlanta (Georgia) | Prince Williams / WireImage / Getty Images

3. Kendrick Lamar y SZA

Este año, dos grandes artistas se han unido para celebrar una gira conjunta en estadios: el Grand National Tour. Los estadounidenses Kendrick Lamar y SZA han conseguido sumar 358,7 millones de dólares al vender 1,8 millones de tickets para 39 fechas de conciertos. El 30 de julio de 2025, la gira pasó por el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

SZA y Kendrick Lamar en la Super Bowl 2025 | Kara Durrette / Getty Images

2. Beyoncé

La estrella estadounidense consigue la segunda plaza gracias a su gira Cowboy Carter Tour, con la que ha recaudado 407,6 millones de dólares en un año por la venta de 1,6 millones de entradas para un total de 32 conciertos. Esta serie de conciertos terminó en julio sin ninguna parada en España.

Beyoncé en su gira 'Cowboy Carter Tour' | PictureGroup / Shutterstock / GTRES

1. Coldplay

Y el oro se lo lleva, por segundo año consecutivo, Coldplay con su gira Music of the Spheres World Tour. La banda británica ha conseguido 464,9 millones de dólares al vender 3,5 millones de entradas en 59 conciertos. En mayo de 2023, la banda pasó por el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona con cuatro fechas. ¿Volverá a España?