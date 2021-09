Un flechazo con mucha fantasía para 'Shivers', tercer adelanto del nuevo disco de Ed Sheeran

El pasado mes de junio celebrábamos el regreso de Ed Sheeran después de poco más de un año de ausencia. El cantante decidía en 2019 tomar un descanso de la vida de escenarios y viajes que tantas alegrías le había dado para centrarse en su esfera más personal. Se casó con su mujer Cherry Seaborn y juntos dieron la bienvenida a su primera hija, Lyra Antarctica.

Ahora el cantante está listo para abrir una nueva etapa musical y así lo demuestra el ecléctico sonido con el que ha regresado. Bad Habits fue el primer single, Visiting Hours el segundo y ahora es turno de Shivers, el tercer adelanto de su nuevo álbum.

Para la nomenclatura de este nuevo disco, que sale a la venta el próximo 29 de octubre, Sheeran continúa con su particular serie de signos matemáticos: si antes sumaba (+), multiplicaba (X) y dividía (Divide), ahora busca resultados a través Equals (=). La portada muestra un colorido y vibrante estampado de mariposas.

Shivers llega con un vídeo lleno de color y fantasía que muestra al artista en pleno proceso de conquista. Una historia de tonteo donde los superpoderes juegan un papel muy llamativo.

Tracklist de Equals, el nuevo disco de Ed Sheeran

Tides

Shivers

First Times

Bad Habits

Overpass Graffiti

The Joker And The Queen

Leave Your Life

Collide

2step

Stop The Rain

Love Is Slow Motion

Visiting Hours

Sandman

Be Right Now