El precioso mensaje de Ed Sheeran para presentar a su hija Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

Cherry Seaborn y Ed Sheeran en el vídeo de 'Pull It All On Me' / Youtube / Ed Sheeran | Atlantic Records

Los pronósticos se han cumplido y Ed Sheeran y su mujer Cherry Seaborn se han convertido en padres.

El cantante ha interrumpido su parón mediático para mandar un breve mensaje a través de las redes sociales en el que anuncia el nacimiento de su primer hija, a la que los felices padres han bautizado como Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

"Un mensaje rápido de mi parte porque tengo algunas noticias personales que quería compartir con ustedes ... La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de partos, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en la nube nueve aquí. Esperamos que pueda respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor, te veré cuando sea el momento de volver, Ed", decía el cantante junto a una foto de la cuna de la bebé y unos pequeños calcetines.

El cantante y su mujer han pasado el confinamiento en su casa de Suffolk (Inglaterra), lo que les ha ayudado a llevar el embarazo en secreto.

SU NOVIA DEL INSTITUTO

Ed y Cherry fueron novios en el instituto y el amor volvió a nacer cuando se reencontraron años después. La pareja se casó en secreto en enero del año 2019 y lo desvelaron en el vídeo de 'Put it all on me', el último lanzamiento del cantante y que forma parte de su trabajo 'No 6 Collaborations Project', en el que aparecen artistas como Justin Bieber, Camila Cabello, Cardi B o Bruno Mars.

UN DESCANSO PARA COMPONER

Fue a finales de 2019 cuando el cantante anunciaba su retiro tras dos años de intenso trabajo, colaboraciones y giras. Es el artista menor de 30 años más rico del Reino Unido (puesto que antes ostentaba Adele) y el cantante tiene claro que quiere disfrutar de su vida personal tanto como de la profesional, pero para ello necesita tiempo de calidad con sus seres queridos.

"Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un descanso para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan geniales siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir", decía.