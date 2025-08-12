Florence + The Machine anuncia su regreso tras más de tres años sin sacar nueva música

Tres años después de su álbum Dance Fever, Florence + The Machine anuncia nueva música que promete tener un tono mágico y terrorífico. Sí que es verdad que el grupo ha estado publicando música durante los últimos años, en concreto varias versiones extendidas de algunos discos o remixes de temas previos como Say My Name, pero esta es la primera vez en mucho tiempo en que la banda saca música completamente nueva.

Por el momento, se tiene información muy escasa sobre si se trata de un nuevo álbum o sencillo, pero sí que es verdad que la formación musical ha ido dejando pequeñas pistas sobre lo que se viene en sus redes y en su página web oficial. Brujería, misticismo, magia, horror... Estos son algunos de los términos asociados con la estética del nuevo lanzamiento de Florence + The Machine.

A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta la fecha.

Un anuncio inquietante

Un vídeo publicado en sus historias de Instagram y... ¿nada más? Al parecer, la banda no quiere poner todas sus cartas sobre la mesa tan rápido, así que pretende ir revelando poco a poco los detalles sobre su regreso para despertar el hype de sus fans.

En el vídeo podemos ver a Florence Welch, la vocalista del grupo, cavando en mitad de un campo desierto. Poco a poco, la cámara se va acercando hacia la cantante, la cual lleva un vestido y unos tacones rojos, hasta cambiar el plano al interior del agujero. Desde dentro de él, podemos ver la cara de Florence visiblemente angustiada y poco después comienza a gritar un total de tres veces de forma desgarradora. Después, la pantalla se pone en negro, dejándonos con una extraña sensación de angustia.

¿Un logo o una runa?

En la página web oficial podemos encontrar una nueva pista que nos da algo de información sobre el próximo paso de la banda. Nada más entrar, podemos ver aparecer una por una las ocho fases de la luna, girando mientras forman un círculo. Después, todas ellas desaparecen, dando paso al nuevo logo de la banda con un aspecto muy similar a una runa, un símbolo mágico.

Por otro lado, en el fondo podemos ver un campo con algunos árboles, hierbas y un muro, una localización que bien podría ser la misma zona que la que se muestra en el adelanto.

Otras pistas sobre lo que viene

Desde el mes de julio la cantante ha estado publicando en sus redes una serie de publicaciones crípticas que puede que escondan algunas pistas sobre lo que Florence + The Machine ha estado cocinando. En una de ellas podemos ver una pizarra y unas notas en la que se leen palabras y frases misteriosas como "puedes tenerlo todo", "brujería", "terror folclóroico", "misticismo", "magia" o "locura".

También podemos ver un dibujo en el que aparece una mujer arrodillada con una mirada terrorífica y con un título que dice "octubre", una fecha que quizás simplemente se asocie con el mes más terrorífico del año, pero que viendo las similitudes que tiene el dibujo con el teaser puede que pretenda decirnos algo.

En relación con la brujería y el folclore, la artista compartió algunas fotografías de libros como The Truth About Witchcraft Today, Midden Witch u otro llamado Cunning Folk, el cual hace referencia a ciertas personas que se dedicaban a la adivinación y a la magia y medicina natural. Todos estos libros relacionados con la magia también aparecían junto a otros de diferentes materias como el amor, el Romanticismo y la locura, todos ellos escritos por autoras.

En sus últimas publicaciones realizadas este mismo mes, Florence compartió la grabación de un coro de cuatro mujeres entonando un canto que bien podría ser parte del ritual de un aquelarre.

Entre estas publicaciones también compartió parte de una letra que quizás escuchemos próximamente y la cual puede relacionarse con todas pistas que ha ido compartiendo la banda:

Llegué a un claro lleno de lamentos y lúgubres quejas

Un pozo de lágrimas que nunca se seca

Las mujeres dijeron que hemos estado esperando

Esperando para conocerte

Es solo cuestión de tiempo

Hundí mis puños en el suelo

Y la tierra emitió un sonido de gemido

Pude sentir un estremecimiento

Más profundo

Más profundo abajo