Última hora de Eurovisión 2026, en directo: las reuniones de la UER sobre Israel y la posible retirada de España
El jueves 4 y el viernes 5 se reúne la Unión Europea de Radiodifusión (UER) con sus miembros para debatir sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026. Estos días son decisivos para comprobar si España finalmente se retira del festival o no. Te lo contamos en Europa FM en directo.
Qué supone la decisión de RTVE para el futuro de España en Eurovisión
Alemania confirma que ha hecho llamadas para convencer a las televisiones de que Israel participe
En el Bundestag (Parlamento Federal Alemán), Alemania ha reconocido que han hecho llamadas para convencer a diferentes televisiones de que Israel participe.
Wolfram Weimer, comisionado del Gobierno Federal, ha hablado ante la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación sobre la posible exclusión de Israel del Festival de Eurovisión.
"Hemos hecho muchos intentos en las últimas semanas, mediante numerosas llamadas telefónicas, para asegurarnos de que Israel pueda participar... Pero no sabemos exactamente cómo resultará".
Según afirma, durante la reunión del Consejo de Ministros en Bruselas de la semana pasada, unos diez estados adoptaron la misma posición que Alemania, "incluso países que se consideraban más favorables al boicot".
Además, ha apuntado que el comisario europeo Micallef también expresó que "la Comisión protesta oficialmente contra el boicot a Israel".
Cuándo se celebra Eurovisión 2026
Eurovisión 2026 se celebrará en Viena (Austria), en el Wiener Stadthalle, con semifinales los días 12 y 14 de mayo, y la final el 16 de mayo, después de que Austria ganara la edición de 2025 con la canción Wasted Love, interpretada por JJ.
La lista completa de las emisoras participantes en la competición del próximo año se dará a conocer antes de Navidad.
Reunión de tres horas
Según el portal eurowizja.org, los miembros de la UER discutirán este jueves sobre la presencia de Israel en Eurovisión 2026 entre las 14:00 y las 17:00 (hora española, una menos en Canarias).
Se prevé que Israel pueda participar en Eurovisión 2026
Durante la reunión de este jueves, la UER presentará los cambios anunciados a los miembros. Su objetivo es calmar las preocupaciones entre las televisiones sobre la presencia de Israel en el festival, tal y como señala BBC.
En caso de que los miembros no se pongan de acuerdo, se realizaría una votación. Según Natalija Gorščak, presidenta de la emisora eslovena RTVSLO, lo más probable es que gane Israel. En ese caso, al igual que España, Eslovenia se retiraría del certamen, tal y como ha confesado a BBC.
"Sé que la afición eslovena está decepcionada", ha dicho Gorščak. "Yo también soy hincha y es una lástima porque Viena está tan cerca y no podremos ir. Aun así, debemos seguir nuestros principios, y creo que este es el camino correcto. A veces necesitamos estar del lado correcto de la historia, y este es el momento en que lo estamos".
Las últimas palabras del presidente de RTVE: "Nunca se debería haber llegado a este punto"
Este jueves 4 de diciembre, antes de la primera reunión de la UER, el presidente de RTVE ha compartido un mensaje en sus redes sociales donde lamenta haber llegado a esta situación respecto a Eurovisión.
"La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto", ha dicho José Pablo López en X (antes Twitter).
Y ha añadido: "Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea. Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar".
La posición de España "no se ha visto alterada"
En el caso de España, el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró que la "posición de RTVE no se ha visto alterada" respecto a la participación de Israel y dijo que las medidas adoptadas son "insuficientes". En este sentido, el presidente reafirmó que la presencia de Israel en el concurso es "insostenible" por el "genocidio" que se ha perpetrado en Gaza y por su "incumplimiento sistemático" de las normas del certamen.
Según López, "la UER sabe que estas medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", apostilló el presidente en una comparecencia ante las Cortes.
Todos los cambios anunciados sobre Eurovisión antes de las reuniones
El 21 de noviembre, la UER anunció cambios en el sistema de votación de Eurovisión y en los procesos de seguridad para reforzar "la transparencia, la responsabilidad y la neutralidad".
Tras las críticas recibidas por un posible fraude en el televoto de Eurovisión 2025, donde Israel arrasó, el director del festival desea que las nuevas medidas brinden "seguridad a artistas, emisoras y fans". "Sobre todo, espero que permita reconocer el mundo difícil en el que vivimos sin convertir nuestro escenario en un espacio de división geopolítica", añadió en su comunicado.
Los cambios
- Coto a las promociones ilícitas para desincentivar las campañas desproporcionadas.
- De 20 a 10 votos del público.
- Vuelve el jurado a las semifinales.
- Mejoras en la seguridad de los votos.
La UER debate sobre Israel este jueves y viernes
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) celebrará este jueves y viernes su 95ª Asamblea General, que reúne a directores generales y altos dirigentes de las organizaciones miembros de la UER, quienes debatirán sobre la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión. La presencia del Estado israelí ha sido cuestionada por varios países, entre ellos España, al considerar que está llevando a cabo un genocidio en Gaza.
Los cinco países que se retirarían de Eurovisión si está Israel
Junto a España, miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como 'Big Five', otros cuatro países han condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).
La posición de Alemania
En cambio, Alemania se ha posicionado a favor de que Israel siga participando en Eurovisión 2026. De hecho, el canciller alemán, Friedrich Merz, considera que Alemania debería retirarse de la próxima edición si se excluye a Israel. "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", dijo en una entrevista a la cadena estatal ARD.
La votación, cancelada
Ante las presiones, la UER anunció una votación extraordinaria en noviembre entre sus miembros para decidir sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026. Sin embargo, posteriormente, comunicó su cancelación y que el asunto se debatiría de forma presencial en la Asamblea General de invierno, a la espera de las negociaciones de paz y argumentando la necesidad de "un debate abierto".
Qué es la Asamblea General de la UER
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la UER y posee todos los poderes necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Unión, incluida la definición de la estrategia de la organización y la aprobación de sus finanzas. La Asamblea se reúne dos veces al año: la sesión de verano está abierta a todos los miembros y asociados y es organizada por una organización miembro; la sesión de invierno está limitada a los miembros y se celebra en Ginebra.