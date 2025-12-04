Última hora de Eurovisión 2026, en directo: las reuniones de la UER sobre Israel y la posible retirada de España

Alemania confirma que ha hecho llamadas para convencer a las televisiones de que Israel participe

En el Bundestag (Parlamento Federal Alemán), Alemania ha reconocido que han hecho llamadas para convencer a diferentes televisiones de que Israel participe.

Wolfram Weimer, comisionado del Gobierno Federal, ha hablado ante la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación sobre la posible exclusión de Israel del Festival de Eurovisión.

"Hemos hecho muchos intentos en las últimas semanas, mediante numerosas llamadas telefónicas, para asegurarnos de que Israel pueda participar... Pero no sabemos exactamente cómo resultará".

Según afirma, durante la reunión del Consejo de Ministros en Bruselas de la semana pasada, unos diez estados adoptaron la misma posición que Alemania, "incluso países que se consideraban más favorables al boicot".

Además, ha apuntado que el comisario europeo Micallef también expresó que "la Comisión protesta oficialmente contra el boicot a Israel".