Entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona: cuándo salen a la venta, dónde comprarlas y precios

Rosalía ha tardado casi un mes en anunciar las fechas de LUX TOUR, la esperada gira de su cuarto álbum de estudio. Las expectativas eran altas y, por ahora, la cantante ha anunciado 42 conciertos en todo el mundo, con paradas en Madrid y Barcelona en marzo y abril de 2026.

La catalana quiere celebrar por todo lo alto su nuevo álbum junto a sus fans, como anunció este miércoles a través de Spotify, y ha elegido arenas en lugar de grandes recintos para que su público pueda disfrutar de su espectáculo de cerca.

Así, para atender a la demanda que se espera tengan sus conciertos de Madrid y Barcelona, la intérprete de LA PERLA ha cerrado cuatro fechas en Madrid en el mes de marzo y otras cuatro en Barcelona para abril.

Fechas de 'LUX Tour 2026'

LUX TOUR 2026 no arrancará en España. Su primera parada será Lyon (Francia) y, tras pasar por París, Zúrich y Milán, la catalana aterriza en Madrid en Semana Santa. Su siguiente ciudad será Lisboa y, a continuación, Barcelona. Las fechas son las siguientes

MADRID - Movistar Arena - 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril

- Movistar Arena - BARCELONA - Palau Sant Jordi de Barcelona - 13, 15, 17 y 18 de abril

Venta de entradas del 'LUX Tour 2026'

Los interesados en asistir a la gira de LUX en 2026 tendrán dos oportunidades para hacerse con las entradas de algún concierto. La primera será en la preventa y la siguiente, dos días más tarde cuando empiece la venta general.

Preventa - 9 de diciembre a las 10:00 horas y 11:00 horas

Venta general - 11 de diciembre a las 10:00 horas y 11:00 horas

A las 10:00 horas - 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona)

A las 11: 00 horas - 3 de abril de (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona)

Como siempre, la sala de espera se abre antes y se recomienda entrar en la cola virtual con 15 minutos de antelación.

¿Dónde se compran las entradas?

Tal y como han compartido canales oficial, la venta oficial de entradas para LUX Tour 2026 se hará desde distintos canales:

Precios del 'LUX Tour 2026'

Todavía no se ha indicado de manera oficial los precios que tendrán las distintas entradas del LUX Tour 2026, pero cuentas de fans muy cercanas a Rosalía han compartido los precios estimados: 130,50 euros en Grada 1, 73,50 euros en Grada 2 y 96,50 euros en Pista.

No obstante, no es información oficial.